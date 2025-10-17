Airbus Defence поставит ВС Германии 20 истребителей "Тайфун" Транш.5

ЦАМТО, 16 октября. Компания Airbus Defence and Space объявила о подписании 15 октября контракта на поставку ВВС Германии 20 истребителей "Тайфун" Транш.5 консорциума Eurofighter.

Компания будет производить самолеты на своем предприятии в Манхинге, недалеко от Мюнхена. Первый самолет должен быть поставлен заказчику в 2031 году, а последний – в 2034 году.

Как заявил генеральный директор Airbus Defence and Space Майк Шелльхорн, новый заказ обеспечит плавный переход Военно-воздушных сил к самолетам следующего поколения. Дополнительные истребители усилят возможности ВВС Германии по контролю за своим воздушным пространством.

Новые самолеты будет оснащены усовершенствованными средствами обнаружения включая новую РЛС E-Scan. Параллельно Airbus расширит возможности по ведению РЭБ, интегрировав разработанный шведской Saab комплекс Arexis на состоящие на вооружении и новые самолеты.

После подписания нового контракта, девять стран, включая Германию, Италию, Испанию, Великобританию, Австрию, Саудовскую Аравию, Оман, Кувейт и Катар, заказали более 740 истребителей "Тайфун". Планируется, что истребители "Тайфун" останутся на вооружении ВВС Германии до 2060-х годов, когда их полностью заменит система FCAS, ввод которой в эксплуатацию запланирован на 2040 год.

Как сообщал ЦАМТО, 8 октября бюджетный комитет Бундестага одобрил закупку 20 новых истребителей "Тайфун" Транш.5, о которой впервые было объявлено на авиасалоне ILA в июне 2024 года. Пакет также включает двигатели, запасные части и компоненты. Стоимость закупки оценивается в 3,75 млрд. евро (4,35 млрд. долл.). Контракт будет финансироваться из оборонного бюджета. Поставка новых самолетов запланирована на период 2031-2034 гг.

Кроме того, одобрено выделение 1,13 млрд. евро на модернизацию к конфигурации "Еврофайтер-EK" для расширения возможностей самолета в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Еще 82 млн. евро пойдут на покрытие расходов на комплектующие, а общий бюджет проекта составит 1,21 млрд. евро. Рассчитанный до 2033 года проект модернизации "Еврофайтер-EK" будет финансироваться из оборонного бюджета и специального фонда Бундесвера.