Китай успешно осуществил 600-й запуск ракеты-носителя серии "Чанчжэн"

207
0
0
«Чанчжэн-8»
«Чанчжэн-8».
Источник изображения: sciencepost

Она доставила на орбиту 12-ю группу низкоорбитальных аппаратов для спутникового интернета SatNet

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) успешно осуществила 600-й запуск национальной ракеты-носителя серии "Чанчжэн". Об этом CASC сообщила в WeChat.

Как уточняется, старт был осуществлен в 09:33 по пекинскому времени (04:33 мск) с коммерческой площадки космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай) при помощи ракеты CZ-8A ("Чанчжэн-8-эй"). Она доставила на орбиту 12-ю группу низкоорбитальных аппаратов для спутникового интернета SatNet компании-оператора China Satellite Network Group.

CZ-8A - двухступенчатая ракета на водородно-кислородном топливе с диаметром обтекателя 5,2 м, достигающая в длину 50,5 м. Она способна доставить на низкую околоземную орбиту 9,8 т груза (3,5 т на геостационарную переходную орбиту). По сравнению с CZ-8 эта усовершенствованная модель имеет модернизированную первую и укрупненную вторую ступень с новым двигателем YF-75H, созданным на основе аналога, использовавшегося у CZ-5.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
