В США заявили о влияющем на исход конфликта переломном моменте на СВО

MWM: Рост возможностей БПЛА «Герань» РФ ведет к переломному моменту в ходе СВО

Российские войска получают существенное преимущество перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) за счет усовершенствования оперативных возможностей дронов «Герань». Это ведет к переломному моменту в ходе спецоперации (СВО), влияющему на исход конфликта, сообщает американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Аналитики отмечают растущую способность беспилотников [ВС России] динамично обнаруживать как неподвижные, так и движущиеся цели на территории Украины как потенциальное переломное событие», — указано в публикации.

По мнению авторов издания, улучшенные характеристики БПЛА ВС России в совокупности с другими видами вооружения превращает беспилотники в особенно эффективное средство поражения логистический центов противника в тыловых зонах. При этом в РФ налажено производство этих дронов, что дает стране не только качественное, но и количественное преимущество, что училивает нагрузку на украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в зоне СВО заметили «ложный» дрон ВСУ. Речь о беспилотнике с уголковым отражателем, который работает в качестве ложной цели и позволяет выявлять и истощать системы ПВО.