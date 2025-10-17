Войти
Lenta.ru

В США заявили о влияющем на исход конфликта переломном моменте на СВО

203
0
0
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press.

MWM: Рост возможностей БПЛА «Герань» РФ ведет к переломному моменту в ходе СВО

Российские войска получают существенное преимущество перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) за счет усовершенствования оперативных возможностей дронов «Герань». Это ведет к переломному моменту в ходе спецоперации (СВО), влияющему на исход конфликта, сообщает американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Аналитики отмечают растущую способность беспилотников [ВС России] динамично обнаруживать как неподвижные, так и движущиеся цели на территории Украины как потенциальное переломное событие», — указано в публикации.

По мнению авторов издания, улучшенные характеристики БПЛА ВС России в совокупности с другими видами вооружения превращает беспилотники в особенно эффективное средство поражения логистический центов противника в тыловых зонах. При этом в РФ налажено производство этих дронов, что дает стране не только качественное, но и количественное преимущество, что училивает нагрузку на украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в зоне СВО заметили «ложный» дрон ВСУ. Речь о беспилотнике с уголковым отражателем, который работает в качестве ложной цели и позволяет выявлять и истощать системы ПВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.
  • 17.10 02:32
  • 10859
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.10 02:22
  • 2
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 00:34
  • 531
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 16.10 16:24
  • 1
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 16.10 15:15
  • 36
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 16.10 11:27
  • 1
Ответ на "Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров"
  • 15.10 22:17
  • 8
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 15.10 17:20
  • 0
Что день грядущий нам готовит?
  • 15.10 06:26
  • 0
Чего можно ожидать в зоне СВО (и вообще, вокруг Украины). IMHO.
  • 15.10 06:26
  • 0
Комментарий к "Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя"
  • 15.10 05:34
  • 0
Ответ на "Стало известно о планах России удвоить производство танков"
  • 15.10 05:13
  • 1
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 14.10 22:52
  • 5
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 22:48
  • 1
Алжир закупит больше Су-57, как явствует из “слитых” документов (The National Interest, США)