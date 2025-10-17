Войти
Бойцам армии США посоветовали выпрыгивать из машин ISV при виде противника

Фото: Business Wire / AP
DefenseOne: Бойцам США на багги ISV посоветовали спешиваться при виде противника

Бойцам армии США, которые будут передвигаться в зоне боевых действий на тактических багги Infantry Squad Vehicle (ISV), посоветовали срочно спешиваться при виде противника. Особенности обновленной тактики назвали в публикации DefenseOne.

«Армия развивает свою тактику, основанную на идее, что разведывательное подразделение будет сканировать поле боя в поисках угроз, и если они их обнаружат, то передадут по радио бойцам, чтобы те выпрыгивали и искали укрытие», — говорится в материале.

Отмечается, что в Ираке бойцы использовали небронированные машины Humvee, которые ограничивали обзор и не обеспечивали защиту экипажа. Поэтому солдаты начали самостоятельно повышать защищенность машин, обваривая их листами брони. Позже войска получили высокозащищенные машины класса MRAP, которые были хорошо бронированы, но отличались недостаточной проходимостью на плохих дорогах.

По словам полковника Дэвида Лэмборна, который командует боевой группой в 25-й пехотной дивизии армии США, ISV решит вопрос недостаточной мобильности. Багги с открытым кузовом построена на шасси гражданского пикапа Chevrolet Colorado ZR2.

Как пишет издание, ISV необходимо использовать максимально скрытно, чтобы не вступать в бой. При обнаружении противника бойцам рекомендуют покидать небронированный транспорт. Лэмборн подчеркнул, что ISV следует использовать только как платформу для обеспечения мобильности.

В июле стало известно, что российские бойцы в зоне СВО получили новые транспортеры «Улан» на шасси внедорожника «Нива».

