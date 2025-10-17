Для самых тяжёлых танков: новые двигатели от MTU

Источник изображения: topwar.ru

Немецкий концерн MTU разрабатывает новый двигатель для самой тяжёлой военной техники, включая ОБТ. Перспективная модификация будет обладать мощностью более 1740 л. с.

Стимулом к расширению семейства двигателей MTU 199 стало беспрецедентное увеличение спроса на тяжёлую военную технику, как новую, так и модернизированную. В то же время требования к эксплуатационным характеристикам растут, поскольку машины становятся тяжелее и потребляют всё больше электроэнергии. Компания приняла решение о создании новой версии силовой установки, изначально разрабатывавшейся для гражданской техники. Сейчас она устанавливается на такие бронемашины как БТР Boxer, БМП ASCOD и Borsuk, лёгкие танки M10 Booker.

Перспективный агрегат пойдёт на оснащение модернизируемых и новых изделий, например, преемника танка Leopard 2 и нового ОБТ для итальянской армии. Предполагается, что двигатели 6V и 8V 199 можно будет демонтировать за короткий срок благодаря их размещению в быстросменном модуле.

До недавнего времени серия MTU 199 состояла из четырёх силовых установок, генерирующих от 260 до 600 кВт (354–816 л. с.). Несколько лет назад компания начала работу над вариантом 8V 199, который будет иметь мощность 800 кВт (1090 л. с.). Также в прошлом году стала известна разработка десятицилиндрового 10V 199, который, в зависимости от версии, будет иметь максимальную мощность от 900 до 1100 кВт (1224–1496 л. с.). Недавно был анонсирован ещё один вариант – двенадцатицилиндровый 12V 199, который будет генерировать более 1300 кВт (1743 л. с.).

Источник изображения: topwar.ru

Дизельные двигатели MTU серии 199, слева направо: 6V, 8V, 10V и 12V 199

Новые двигатели сохранят архитектуру старых 6V и 8V 199. В 10V 199 диаметр цилиндра увеличен со 130 до 135 мм, а ход поршня со 150 до 156 мм. Это расширило рабочий объём цилиндра с 1,99 до 2,23 литра. Можно предположить, что эти параметры сохранятся и в 12V 199. Как и их предшественники, новые представители семейства 199 также получат турбонаддув с промежуточным охладителем и систему смазки с сухим картером.

Таким образом, MTU расширяет семейство близкородственных дизельных двигателей мощностью от 350 до 1750 л. с., которые могут использоваться как на колёсной, так и на гусеничной военной технике массой от 25 до 70 тонн. Одновременно разрабатываются гибридные силовые установки, в которых дизельный двигатель дополняется электроприводом. Демонстрационный образец такой системы был представлен в прошлом году.