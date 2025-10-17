Войти
Вестник Мордовии

ЗРК С-350 "Витязь" является идеальным уничтожителем ракет "Томагавк"

217
0
0

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" по мнению многих специалистов в настоящее время является одним из наиболее совершенных в мире. Свои высокие тактико-технические характеристики он подтвердил в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Ракеты ЗРК, а их 12 штук только на одной пусковой установке, уничтожали очень сложные малогабаритные и скоростные цели, переданные странами НАТО.

Поэтому отражение атак дозвуковых крылатых ракет типа "Томагавк" (Tomahawk ), дозвуковых и маломаневренных, не станет для ни какой-то сверхсложной задачей. К тому же, как пишут, американцы передадут формированиям киевского режима ограниченное число таких боеприпасов.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

По информации, которая озвучивалась Министерством обороны РФ, максимальная дальность стрельбы "триста пятидесятого" составляет 60 километров, а высота - 30 километров. Время приведения средств в боевую готовность с марша - всего 5 минут.

Благодаря тому, что подвижными платформами для "Витязей" послужили современные российские вездеходы, они могут свободно передвигаться вне автомобильных дорог.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Деятели украинского режима, как их германские предшественники продолжают верить в существование некого "чудо-оружия", способного изменить ход военных действий. Начиная с ПТУР "Джавелин" и заканчивая самолетами Ф-16 и "Мираж-2000", в Киеве надеялись, что поставки все новых образцов вооружений и военной техники серьезно повлияют на обстановку на фронте, но этого не произошло. Нет сомнений, что то же самое случится и с "Томагавками".

Роман Катков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mirage-2000
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.
  • 17.10 02:32
  • 10859
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.10 02:22
  • 2
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 00:34
  • 531
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 16.10 16:24
  • 1
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 16.10 15:15
  • 36
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 16.10 11:27
  • 1
Ответ на "Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров"
  • 15.10 22:17
  • 8
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 15.10 17:20
  • 0
Что день грядущий нам готовит?
  • 15.10 06:26
  • 0
Чего можно ожидать в зоне СВО (и вообще, вокруг Украины). IMHO.
  • 15.10 06:26
  • 0
Комментарий к "Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя"
  • 15.10 05:34
  • 0
Ответ на "Стало известно о планах России удвоить производство танков"
  • 15.10 05:13
  • 1
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 14.10 22:52
  • 5
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 22:48
  • 1
Алжир закупит больше Су-57, как явствует из “слитых” документов (The National Interest, США)