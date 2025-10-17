Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" по мнению многих специалистов в настоящее время является одним из наиболее совершенных в мире. Свои высокие тактико-технические характеристики он подтвердил в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Ракеты ЗРК, а их 12 штук только на одной пусковой установке, уничтожали очень сложные малогабаритные и скоростные цели, переданные странами НАТО.

Поэтому отражение атак дозвуковых крылатых ракет типа "Томагавк" (Tomahawk ), дозвуковых и маломаневренных, не станет для ни какой-то сверхсложной задачей. К тому же, как пишут, американцы передадут формированиям киевского режима ограниченное число таких боеприпасов.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

По информации, которая озвучивалась Министерством обороны РФ, максимальная дальность стрельбы "триста пятидесятого" составляет 60 километров, а высота - 30 километров. Время приведения средств в боевую готовность с марша - всего 5 минут.

Благодаря тому, что подвижными платформами для "Витязей" послужили современные российские вездеходы, они могут свободно передвигаться вне автомобильных дорог.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Деятели украинского режима, как их германские предшественники продолжают верить в существование некого "чудо-оружия", способного изменить ход военных действий. Начиная с ПТУР "Джавелин" и заканчивая самолетами Ф-16 и "Мираж-2000", в Киеве надеялись, что поставки все новых образцов вооружений и военной техники серьезно повлияют на обстановку на фронте, но этого не произошло. Нет сомнений, что то же самое случится и с "Томагавками".

Роман Катков