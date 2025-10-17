Боевой обмен: завершились российско-индийские учения «Индра-2025»

Военные двух стран поделились друг с другом уникальным опытом проведения операций в экстремальных условиях

На полигоне Махаджан в Индии завершились совместные российско-индийские учения «Индра-2025», которые проходили с 6 по 15 октября. Ключевой их целью стало совершенствование тактики контртеррористических операций и боевое слаживание. Военнослужащие отработали освобождение захваченного населенного пункта и гражданских лиц, а также обменялись уникальными наработками ведения боя в современных конфликтах, включая использование беспилотников и средств РЭБ. Как отмечают эксперты, учения имеют большое значение, поскольку позволяют Индии и России делиться бесценным опытом ведения боев в различных условиях. Более того, эти маневры служат символом независимой внешней политики двух держав на фоне геополитического давления.

Цель совместных учений России и Индии

Главной задачей маневров было повышение оперативной совместимости подразделений России и Индии в борьбе с международным терроризмом и отработка тактики ведения контртеррористических операций. По легенде, вооруженные банды террористов захватили населенный пункт, а его жителей взяли в заложники, рассказали в Минобороны России.

Фото: Министерство обороны РФ

Для освобождения гражданских и уничтожения боевиков выдвинулись спецподразделения двух стран. Район оперативно блокировали, чтобы не допустить бегства противника. Отдельные диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) условного противника ликвидировали на месте.

Основной этап маневров проходил на полигоне Махаджан. В российском военном ведомстве отметили, что военнослужащие двух стран обменялись лучшими практиками ведения боевых действий в современных условиях. При отработке противодействия ДРГ особое внимание уделили применению беспилотников для ведения разведки местности и нанесения ударов. Кроме того, активно использовались средства радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотных аппаратов.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Дополнительно были решены задачи материально-технического обеспечения, включая доставку боеприпасов в район выполнения боевых задач. Помимо этого, военные отработали оказание первой помощи пострадавшим и их эвакуацию на легких транспортных средствах.

Символ независимой внешней политики

Регулярное проведение учений «Индра» в нынешней военно-политической обстановке имеет знаковый и символический характер, считает экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

— Проведение таких учений — это символ того, что Индия проводит независимую внешнюю политику. Это держава, у которой есть самостоятельное видение мирового развития. Очень важно, что эти учения проходят на фоне заявлений о том, что БРИКС якобы разваливается. Обе страны, страны-основатели БРИКС, на фоне давления со стороны США демонстрируют абсолютно независимый и самостоятельный курс, — заявил он.

Командующий дивизией «Гандив» генерал-майор Санджая Чандра Кандпала и руководитель учений от российской стороны генерал-майор Андрей Козлов на торжественном открытии российско-индийских учений «Индра-2025» на полигоне Махаджан в индийском штате Раджастан

Эксперт добавил, что традиционные учения, которые проводятся регулярно, сейчас служат четким сигналом, что «ни одна, ни другая сторона давлению не поддастся и будет проводить самостоятельную политику».

Россия обладает уникальными наработками из зоны специальной военной операции, которыми мы регулярно делимся с союзниками, а Индия имеет обширный опыт боевых действий в гористой, пустынной местности, а также в джунглях, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— У Индии достаточно большой опыт проведения различных контртеррористических операций и боестолкновений. Например, у нее был пограничный конфликт с Китаем из-за нерешенного территориального спора вокруг региона Аксайчин на высотах 4–5 тысяч метров. Или крупные вооруженные конфликты с Пакистаном на высокогорье в конце 90-х из-за Кашмира, — напомнил он. — Опыт Индии включает не только ведение боя, но и организацию поисково-спасательных операций в тяжелых условиях. Учитывая разнообразный климат страны — от пустынь и джунглей до гор — нашим военнослужащим также полезно ознакомиться с особенностями организации службы и быта в этих местах.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

По словам эксперта, в этом регионе сохраняется высокий уровень террористических угроз, в частности со стороны боевиков запрещенной организации «Исламское государство» (ИГ, признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом свидетельствуют многочисленные, подчас весьма кровавые теракты. Он также отметил, что армию нередко приходится привлекать для контртеррористических операций, поскольку боевики бывают хорошо вооружены.

Активное сотрудничество по линии ВМС

«Известия» ранее писали, что в апреле состоялись российско-индийские военно-морские маневры «Индра Нэви – 2025». Главный акцент на них был сделан на противодействие современным угрозам — безэкипажным катерам и беспилотным летательным аппаратам. Моряки отрабатывали борьбу с ними как днем, так и ночью.

Корабли ВМФ России и ВМС Индии на артиллерийских стрельбах в рамках военно-морского учения «Индра Нэви-2025», 4 апреля

С российской стороны в маневрах участвовал отряд кораблей Тихоокеанского флота: корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга». Индийские ВМС представляли эсминец «Рана» и корвет «Кутар». В тренировках задействовали палубные вертолеты морской авиации. Российский Ка-27М совершил посадку на индийский эсминец, а индийский «Четак» — на палубу российского корвета, что стало частью отработки взаимодействия.

