Steigan: Европа погрузится в хаос из-за помощи Украине

Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза.
Источник изображения: @ PATRICK SEEGER/EPA/ТАСС

Поставки оружия увеличивают риск социального кризиса, считает почетный президент Всемирной федерации ветеранов Дан-Вигго Бергтун

СТОКГОЛЬМ, 15 октября. /ТАСС/. Помощь Украине со стороны европейских стран может стать катализатором кризисов в сфере безопасности и общества для континент, погрузив регион в хаос. Такое мнение выразил почетный президент Всемирной федерации ветеранов Дан-Вигго Бергтун в статье в издании Steigan.

Он считает, что продление конфликта посредством поставок вооружений увеличивает количество раненых военнослужащих ВСУ, которые после ухода из армии без должной реабилитации могут быть охвачены экстремистскими настроениями или стать членами ОПГ. Это может спровоцировать социальный кризис на Украине, который в том числе затронет и Европу.

По мнению Бергтуна, европейские страны, в частности Норвегия, должны уже сейчас помогать Украине реабилитировать бывших военнослужащих.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Киева оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода специальной военной операции. 

