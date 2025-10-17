Путин подписал закон о ратификации соглашения с Кубой о военном сотрудничестве

Документ обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего сотрудничества в этой сфере

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения о военном сотрудничестве с Кубой.

Соглашение между правительствами РФ и Республики Куба о военном сотрудничестве было подписано в Гаване и в Москве в марте 2025 года.

Документ обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, а также будет способствовать укреплению и развитию отношений РФ и Кубы в этой сфере.