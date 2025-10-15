Британия сняла эмбарго на поставку оружия в Армению и Азербайджан.

Великобритания решила отменить введенное более тридцати лет назад эмбарго на экспорт вооружения в Армению и Азербайджан, сославшись на прогресс в мирном процессе.

Великобритания полностью отменила эмбарго на поставки вооружений и боеприпасов Армении и Азербайджану, передает ТАСС. Об этом сообщил замглавы британского МИД Стивен Даути в официальном заявлении, опубликованном на сайте парламента.

В документе отмечается, что причиной принятого решения стал "значительный прогресс" в вопросах мирного урегулирования и результаты последнего саммита в Вашингтоне, который организовал президент США Дональд Трамп.

Британия считает, что причины, по которым в 1992 году по рекомендации ОБСЕ было введено эмбарго на поставки вооружений сторонам конфликта в Нагорном Карабахе, более неактуальны.

В заявлении подчеркивается: "Великобритания считает, что обоснование рекомендованного ОБСЕ в 1992 году эмбарго на поставки оружия, касающееся всех поставок оружия и боеприпасов силам, участвующим в боевых действиях в районе Нагорного Карабаха, утратило свою актуальность. Поэтому Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану".

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти рассматривают вопрос о возможном сотрудничестве с Арменией по проблеме нелегальной миграции. Президент США Дональд Трамп на саммите в Египте назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна "соотечественником" президента Азербайджана Ильхама Алиева. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Ереван самостоятельно определяет, у кого приобретать вооружение.

Денис Тельманов