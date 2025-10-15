Войти
Мощнейшая ракета SpaceX совершила свой последний полет

Фото: Steve Nesius / Reuters
SpaceX совершила последний пуск ракеты Starship V2

Корпорация SpaceX провела последний запуск ракеты Starship V2. Отчет о полете опубликовали на сайте компании.

V2 — вторая версия самой мощной космической ракеты Starship, которая была представлена весной 2024 года. Ей на смену придет Starship V3. Заключительный в истории этого поколения запуск состоялся 14 октября в 2:25 по московскому времени с площадки в Техасе. «Теперь внимание сосредоточено на следующем поколении Starship и Super Heavy», — попрощались после пуска с V2 представители корпорации Илона Маска.

В SpaceX заявили, что все поставленные перед полетом цели были достигнуты. Так, все 33 двигателя Raptor были запущены, состоялось разделение ступеней, ускоритель Super Heavy выполнил обратный маневр. Ракета в ходе своего последнего полета достигла запланированной скорости и траектории.

В компании заявили, что Starship V3 будет использоваться для первых орбитальных полетов, операционных миссий с полезной нагрузкой, перекачки топлива и других задач.

Ранее стало известно, что SpaceX в рамках миссии KF-03 вывела на околоземную орбиту группу спутников широкополосной связи системы Kuiper.

  В новости упоминаются
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
