Мощнейшая ракета SpaceX совершила свой последний полет

SpaceX совершила последний пуск ракеты Starship V2

Корпорация SpaceX провела последний запуск ракеты Starship V2. Отчет о полете опубликовали на сайте компании.

V2 — вторая версия самой мощной космической ракеты Starship, которая была представлена весной 2024 года. Ей на смену придет Starship V3. Заключительный в истории этого поколения запуск состоялся 14 октября в 2:25 по московскому времени с площадки в Техасе. «Теперь внимание сосредоточено на следующем поколении Starship и Super Heavy», — попрощались после пуска с V2 представители корпорации Илона Маска.

В SpaceX заявили, что все поставленные перед полетом цели были достигнуты. Так, все 33 двигателя Raptor были запущены, состоялось разделение ступеней, ускоритель Super Heavy выполнил обратный маневр. Ракета в ходе своего последнего полета достигла запланированной скорости и траектории.

В компании заявили, что Starship V3 будет использоваться для первых орбитальных полетов, операционных миссий с полезной нагрузкой, перекачки топлива и других задач.

