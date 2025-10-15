«Герберы» научились уклоняться от атак дронов-перехватчиков ВСУ «Техно-Тарас»

Войти
На опубликованном в сети видео запечатлен момент ухода российского БПЛА «Гербера» от погони дрона-перехватчика ВСУ «Техно-Тарас». Украинский дрон-ПВО оказался неспособен даже приблизиться к нашему БПЛА.

Как можно увидеть, оснащенная автоматической системой уклонения «Гербера» интенсивно маневрирует и без особого труда уклоняется от попыток оператора украинского дрона с весьма нелепым названием сократить дистанцию и перехватить российский беспилотник. В итоге изделие противника совершило дистанционный подрыв, не нанесший ни малейшего ущерба нашему беспилотнику, который благополучно продолжил полет.

Противник ранее позиционировал свой дрон «Техно-Тарас» в качестве одного из своих основных зенитных дронов. Этот БПЛА имеет два вида полезной нагрузки, которая выбирается в зависимости от времени суток. Однако, судя по всему, по мере развития наших беспилотных технологий «прорывной» украинский дрон-ПВО стремительно утрачивает свою актуальность.

В то же время очевидно, что «Герани» и «Герберы» беспрерывно модернизируются. В том числе улучшается двигатель, а также общая аэродинамика изделий. Также совершенствуется и тактика их применения, связанная с маневрированием в воздушном пространстве Украины с целью запутать ПВО противника и прорвать оборону объектов на тех или иных участках. Это позволяет поражать в том числе и важные объекты в крупных городах, вокруг которых созданы мощные узлы ПВО с опорой на западные вооружения.

