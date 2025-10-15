Французская пресса: «МиГ-29КУБ ВВС Индии были в плачевном состоянии»

Источник изображения: topwar.ru

В Индии идёт в разгаре сделка по закупке более сотни истребителей, в которой основная конкурентная борьба развернулась между Францией, предлагающей Rafale, и Россией с истребителями пятого поколения Су-57. Основной вопрос заключается в приоритете – делать ли ставку ВВС страны на советские/российские технологии, либо переносить акцент на западные системы.

На этом фоне французская пресса всячески старается очернить российскую оборонку. Как указывается во французском издании Zone Militaire, Индия в 2004 году заказала у России 16 бортов МиГ-29КУБ. Затем, 6 лет спустя, она подписала второй контракт на приобретение ещё 29 самолётов. И всё это на сумму $2,2 млрд. Поставки этих 45 МиГ-29КУБ осуществлялись в период с 2010 по 2017 год.

Пять из них были потеряны в период с 2019 по 2022 годы. При этом в отчёте Счётной палаты указано, что «парк МиГ-29К КУБ очень быстро столкнулся с проблемами боеготовности». Ещё в 2016 году была выражена обеспокоенность по этому поводу:

Причины плачевного состояния кроются в очень плохом контроле качества и недостаточно качественном обслуживании

- заявлял тогда начальник штаба ВМС Индии адмирал Арун Пракаш, пытаясь переложить вину на Россию.

Как указывается во французской прессе, проблемы, с которыми сталкиваются МиГ-29К/КУБ, также были связаны с их радаром «Жук-МЕ». Данные РЛС, как утверждается, значительно ниже критериев, установленных Нью-Дели на момент их приобретения.

Как отмечается в СМИ, среднее время между отказами должно было составлять 150 лётных часов, а в случае периода с 2016 по 2018 год оно в конечном итоге удерживалось в районе всего 60 часов.