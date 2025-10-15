Войти
Выпускаемые для Киева САУ поставили на гусеницы

Кадр: Krauss-Maffei Wegmann GmbH &amp; Co. KG / YouTube
Кадр: Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG / YouTube.

Немецкие гаубицы RCH 155 получили гусеничное шасси

Немецкая компания KNDS представила новый вариант самоходной артиллерийской установки (САУ) RCH 155 на гусеничном шасси в ходе выставки Ассоциации армии США AUSA 2025. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Беспилотный артиллерийский модуль AGM поставили на гусеничное шасси Boxer. Такой же модуль получила самоходная гаубица RCH 155 на шасси колесной бронемашины Boxer. Колесные САУ выпускают для Киева.

Гусеничная установка отличается улучшенной проходимостью и возросшей до 45 тонн массой. Экипаж машины состоит из двух человек. Модуль AGM несет гаубицу с заявленной дальностью стрельбы более 50 километров.

Разработку модуля AGM начали в 2000-е годы. Конструкторы рассматривали различные платформы для установки модуля, включая шасси реактивной системы залпового огня M270 MLRS. В 2014 году KNDS начала работу над RCH 155, а в 2019-м был собран первый прототип.

В апреле издание Tagesschau со ссылкой на внутренние документы бундесвера писало, что САУ PzH 2000, которые Германия передала Украине, оказались слишком сложными для конфликта высокой интенсивности.

  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Boxer GTK
PzH 2000
