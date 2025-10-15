Стало известно о новых украинских миниатюрных дронах

Рогов: ВСУ начали применять новые мини-дроны размером с ладонь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять в бою новые миниатюрные дроны. Об этом 14 октября сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Враг начал массово применять новые практически бесшумные миниатюрные дроны», — рассказал Рогов в беседе с «РИА Новости».

По его словам, размер данных беспилотников составил всего около 10 см с боеприпасами. Он также добавил, что украинские боевики используют их для атаки по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко 1 сентября сообщил, что подразделения Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» за год подавили более 44 тыс. дронов ВСУ и уничтожили 3,7 тыс. автомобилей украинских боевиков.