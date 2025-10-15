Войти
В Афганистане заметили колонну с советскими Р-17

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В Афганистане заметили колонну с советскими баллистическими ракетами Р-17

Советские баллистические ракеты комплексов «Эльбрус» и «Луна-М» заметили в ходе транспортировки по дорогам Афганистана. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На ролике видны ракеты в грузовиках, которые двигаются колонной по дорогам общего пользования. Машины перевозили жидкостные баллистические ракеты 8К14 (комплекс «Эльбрус») и 9М21Ф («Луна-М»).

Отмечается, что СССР поставлял эти ракеты Республике Афганистан в конце 1980-х годов. «Удивительно то, что они вообще сохранились, не отправлены на металлолом и все еще воспринимаются нынешними властями Афганистана как нечто такое, что можно всерьез демонстрировать как силу», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы СССР применяли комплексы «Луна-М» на завершающем этапе войны в Афганистане. Дальность ракет комплекса составляет 15-70 километров.

Ранее в октябре журнал Military Watch Magazine писал, что Воздушно-космические силы России начали применять в ходе СВО модернизированные аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал», которые практически невозможно перехватить.

