В США представили беспилотную версию «Черного ястреба»

Sikorsky представила беспилотную версию американского вертолета Black Hawk

Компания Sikorsky представила беспилотную версию вертолета UH-60L Black Hawk («Черный ястреб») на выставке Ассоциации армии США AUSA 2025. Особенности вертолета назвал журнал The Aviationist.

S-70UAS U-Hawk получил погрузочную платформу с откидными дверьми в передней части фюзеляжа. Благодаря отсутствию кабины объем грузового отсека увеличился на 25 процентов. Вертолет использует систему управления Matrix, которая обеспечивает полет без экипажа.

Компания заявляет, что беспилотный вертолет разработали за десять месяцев. Вице-президент Sikorsky Рич Бентон почеркнул, что производитель может оперативно и в больших масштабах переделывать обычные вертолеты в беспилотники.

U-Hawk может находиться в воздухе до 14 часов без дозаправки, а дальность полета составляет около трех тысяч километров. Вертолет можно использовать для перевозки различных грузов и запуска малых беспилотников.

В июне компания Sikorsky впервые представила разведывательно-ударный вертолет S-97 Raider в Европе. Машину, которая совершила первый полет в 2015 году, показали в ходе Парижского авиасалона.