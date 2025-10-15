Мантуров: Есть планы построить на Луне атомную электростанцию

Источник изображения: topwar.ru

Комплекс мероприятий, спланированных в рамках нацпроекта по космосу, позволит на 30% сократить время, затрачиваемое на проектирование изделий. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Выступая в рамках правительственного часа в Госдуме, Мантуров также отметил, что благодаря этим мероприятиям, ежегодный рост производительности труда в «Роскосмосе» составит 15%. Ранее Мантуров сообщал о планах строительства на Луне атомной электростанции, однако в настоящее время еще нет четкого понимания сроков запуска этого проекта.

Мало того, для строительства такого объекта на Луне понадобится пилотируемая космическая миссия. Насколько она сейчас реалистична - пока открытый вопрос.

Американцы и китайцы тем временем готовятся к реализации своих пилотируемых Лунных программ. В США это программа Artemis-II.

На мероприятия обновленного «космического» нацпроекта предлагается выделить из федерального бюджета около 4,4 триллиона рублей до 2036 года, в том числе 1,7 триллиона в течение ближайших шести лет. Среди основных задач в космической отрасли — строительство орбитальных группировок спутников, коммерциализация продажи снимков высокого разрешения и возвращение нашей страны в тройку лидеров по пилотируемой космонавтике. Чтобы добиться этих результатов, предполагается осуществить переход на использование многоразовых двигателей и возвращаемых ступеней. Кроме того, нацпроект по космосу предполагает развитие инфраструктуры космодромов, прежде всего «Восточного». Основным заказчиком космических программ и эксплуатантом технологий «Роскосмоса» продолжает оставаться Министерство обороны.