Войти
Lenta.ru

В США признали проблему основной САУ армии

707
0
0
Фото: Stephanie McGehee / Reuters
Фото: Stephanie McGehee / Reuters.

TNI: Самоходные гаубицы M109 армии США будут уничтожены в конфликте с Китаем

Самоходные артиллерийские установки (САУ) M109, которые остаются основными самоходными гаубицами армии США, могут быть уничтожены китайской артиллерией в случае прямого столкновения. Проблему устаревающей САУ признало издание The National Interest (TNI).

Автор подчеркнул, что разработанную в начале 1960-х M109 неоднократно модернизировали, но это не решило вопрос отставания от современных систем. По его словам, даже относительно современные M109A6 Paladin с дальностью стрельбы активно-реактивным снарядом 30 километров остаются оружием 1960-х.

Как пишет издание, в Китае и России разработали новые артиллерийские системы увеличенной дальности. «Таким образом, в случае прямого конфликта артиллерия армии США заглохнет задолго до того, как китайская или российская артиллерия вообще появится на радарах», — резюмирует автор.

В сентябре польское издание Defence24 писало, что новые российские САУ 2С44 «Гиацинт-К» на колесном шасси все чаще видны в зоне специальной военной операции. Дальность стрельбы установки составляет около 40 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
M109
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.10 22:17
  • 8
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 15.10 18:22
  • 0
Ответ на "Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров"
  • 15.10 17:20
  • 0
Что день грядущий нам готовит?
  • 15.10 16:37
  • 30
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 15.10 06:26
  • 0
Чего можно ожидать в зоне СВО (и вообще, вокруг Украины). IMHO.
  • 15.10 06:26
  • 0
Комментарий к "Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя"
  • 15.10 05:34
  • 0
Ответ на "Стало известно о планах России удвоить производство танков"
  • 15.10 05:13
  • 1
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 15.10 01:42
  • 10833
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.10 22:52
  • 5
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 22:48
  • 1
Алжир закупит больше Су-57, как явствует из “слитых” документов (The National Interest, США)
  • 14.10 22:19
  • 1
"Добросовестный и честный человек": арестованный генерал написал письмо Путину
  • 14.10 22:10
  • 1
Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя
  • 14.10 19:34
  • 1
Стало известно о планах России удвоить производство танков
  • 14.10 17:04
  • 10
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США