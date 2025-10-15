TNI: Самоходные гаубицы M109 армии США будут уничтожены в конфликте с Китаем

Самоходные артиллерийские установки (САУ) M109, которые остаются основными самоходными гаубицами армии США, могут быть уничтожены китайской артиллерией в случае прямого столкновения. Проблему устаревающей САУ признало издание The National Interest (TNI).

Автор подчеркнул, что разработанную в начале 1960-х M109 неоднократно модернизировали, но это не решило вопрос отставания от современных систем. По его словам, даже относительно современные M109A6 Paladin с дальностью стрельбы активно-реактивным снарядом 30 километров остаются оружием 1960-х.

Как пишет издание, в Китае и России разработали новые артиллерийские системы увеличенной дальности. «Таким образом, в случае прямого конфликта артиллерия армии США заглохнет задолго до того, как китайская или российская артиллерия вообще появится на радарах», — резюмирует автор.

В сентябре польское издание Defence24 писало, что новые российские САУ 2С44 «Гиацинт-К» на колесном шасси все чаще видны в зоне специальной военной операции. Дальность стрельбы установки составляет около 40 километров.