Россия запустит проект по поиску внеземной жизни

Фото: Artsiom P / Shutterstock / Fotodom
Фото: Artsiom P / Shutterstock / Fotodom .

RT: Россия создаст новый телескоп, который поможет в поисках внеземной жизни

Российские астрономы совместно с Ассоциацией арабских университетов создадут космическую обсерваторию, которая займется изучением экзопланет и поиском следов внеземной жизни. Соглашение о формировании Российско-арабского объединения подписано в преддверии первого Российско-арабского саммита. Об этом сообщает Russia Today (RT).

По словам заместителя директора Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ Александра Белинского, новый телескоп будет наблюдать за планетами за пределами Солнечной системы одновременно в четырех спектральных диапазонах, что позволит с высокой точностью искать признаки атмосфер — важнейшего условия для существования жизни. Устройство разместят на геостационарной орбите, в 90 раз дальше, чем Международная космическая станция, чтобы минимизировать влияние земной атмосферы и солнечных помех.

Главной задачей проекта станет детальное исследование известных экзопланет и поиск новых, в том числе возможных спутников — экзолун. Ученые надеются, что наблюдения помогут определить состав атмосфер, выявить следы воды и уточнить условия, при которых может зародиться жизнь.

Как отмечает Белинский, проект опирается на опыт миссий Kepler и TESS, но отличается повышенной чувствительностью и возможностью длительных непрерывных наблюдений. В перспективе обсерватория позволит России и ее партнерам значительно продвинуться в понимании того, насколько уникальна Земля и есть ли жизнь за пределами Солнечной системы.

Ранее ученые обнаружили в атмосфере экзопланеты K2-18b молекулы, которые на Земле вырабатываются живыми организмами. По словам исследователей, это одно из самых убедительных свидетельств возможного существования жизни за пределами Солнечной системы.

