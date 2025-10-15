Войти
Во Франции началось производство авианосца нового поколения

Во Франции официально стартовал процесс постройки авианосца нового поколения типа PA-NG: на верфи Naval Group в Шербуре началась сварка первой стальной пластины для защитной оболочки ядерного реактора K22. Работы проходят под руководством Генерального директората вооружений совместно с компанией TechnicAtome и Комитетом по атомной энергии (CEA).

Два реактора K22, каждый из которых рассчитан приблизительно на 225 МВт тепловой мощности, предназначены для поддержки работы всех систем будущего корабля, включая электромагнитные катапульты для запуска палубных самолетов. На данный момент ввод авианосца в эксплуатацию ожидается около 2038 года.

Модель авианосца нового поколения для ВМС Франции

K22 представляет собой водо-водяной реактор с легкой водой в качестве теплоносителя и замедлителя, разработанный TechnicAtome в начале 2020-х годов под надзором CEA. Мощность примерно на 50% больше, чем у реакторов K15, используемых в составе энергетической установки нынешнего флагмана ВМС Франции "Шарля де Голля".

Предполагается, что установка на базе реакторов K22 обеспечит кораблю скорость до 27 узлов и запас хода около десяти лет между дозаправками. Как уточняет Navy Recognition, основные компоненты произведут совместно компании Framatome в Ле-Крезо и Naval Group в Нант-Эндрю.

Металлический корпус для установки K22 будет достигать в высоту 14 метров, диаметр – 13 метров, масса – около 1300 тонн.

После детальных исследований характеристики будущего авианосца уточнили. Теперь заявляется, что водоизмещение составит около 78 тысяч тонн, длина корпуса – 310 метров, максимальная ширина летной палубы – 85 метров. Для запуска самолетов будут использовать три электромагнитные катапульты типа EMALS, как у американских авианосцев нового поколения типа "Джеральд Форд".

В состав авиакрыла собираются включить истребители "Рафаль-М", самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2D "Хокай", а также различные беспилотные системы.

США
Франция
Продукция
E-2D
Rafale
Проекты
Авианосец
БПЛА
Ядерный щит
