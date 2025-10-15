Новейшая британская подлодка погрузилась перед выходом в море

Новейшая многоцелевая атомная подлодка "Агамемнон" класса "Астьют", построенная для Королевского военно-морского флота Великобритании, совершила успешное погружение на верфи BAE Systems в Барроу (графство Камбрия) перед отплытием к месту постоянной дислокации – базе Клайд.

Как отмечает Naval News, экипаж АПЛ достиг важной вехи во время трехдневного периода испытаний на территории верфи, призванного доказать устойчивость и безопасность субмарины.

Многоцелевая АПЛ "Агамемнон", Великобритания BAE Systems

Напомним, что в конце сентября король Карл III официально ввел АПЛ "Агамемнон" в состав британского флота.

"Погружение – кульминация месяцев напряжённой работы. Я хотел бы поблагодарить всех участников проекта за их преданность делу и профессионализм. Мы невероятно гордимся тем вкладом, который вносим в безопасность страны и давнюю и выдающуюся историю Барроу как центра британского проектирования и строительства подводных лодок", – заявил директор программы "Астьют" в BAE Systems Пит Тамелти.

"Это ключевой этап ввода в эксплуатацию "Агамемнона". Такое погружение позволяет нам убедиться в водонепроницаемости корпуса, протестировать датчики и проверить работоспособность некоторых систем перед выходом в море. Этот ключевой этап требует тщательного планирования и подготовки, и все участники могут гордиться своей ролью", – добавил командир подлодки капитан Дэвид "Бинг" Кросби.

"Агамемнон" – шестая субмарина класса "Астьют", построенная для Королевского военно-морского флота Великобритании. Ее заложили в июле 2013 года, спустили на воду в октябре 2024 года.

Головную подлодку класса "Астьют" заложили еще в январе 2001 года. Год спустя генподрядчик, компания BAE Systems, признала, что недооценила техническую сложность и стоимость программы. В итоге к моменту ввода субмарины в эксплуатацию в августе 2010 года суммарное отставание программы от изначальных планов составляло уже 57 месяцев, а бюджет оказался превышен на 53% (1,35 млрд фунтов стерлингов) при расчетной стоимости первых трех АПЛ в 3,9 млрд фунтов стерлингов.

С опозданием сдавались все последующие подлодки данного класса: "Амбуш" – в марте 2013 года, "Артфул" – в марте 2016 года, "Одейшес" – в апреле 2020 года, "Энсон" – в августе 2022 года.

Как ожидается, седьмую и последнюю субмарину серии, "Ахиллес" (ранее – "Азенкур"), введут в строй в конце 2026 года.

Водоизмещение субмарин класса "Астьют" – 7400 тонн, длина корпуса – 97 метров. Они развивают под водой скорость до 29 узлов. Рабочая глубина погружения – 300 метров. Вооружение – шесть 533-мм торпедных аппаратов, а также крылатые ракеты "Томагавк" и противокорабельные ракеты "Гарпун".

По сравнению с британскими АПЛ предыдущих поколений подлодки типа "Астьют" обладают меньшей заметностью, улучшены возможности для проведения операций в прибрежной мелководной зоне.

Наряду с подлодками класса "Атьют" компания BAE Systems также строит четыре стратегические АПЛ класса "Дредноут" в партнерстве с предприятием Defence Nuclear Enterprise. Эти субмарины, которые должны вступить в строй в начале 2030-х годов, станут заменой подлодкам класса "Вэнгард".

С 2023 года численность персонала компании BAE Systems возросла с 10 700 до 15 000 человек. Ожидается, что в ближайшие годы этот показатель достигнет 17 000 человек.