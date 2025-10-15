Войти
ТАСС

Подразделение NASA сократит более 500 человек в целях реорганизации

Логотип NASA
Логотип NASA.
Источник изображения: © Joe Raedle/ Getty Images

Речь идет о сотрудниках технических, коммерческих и вспомогательных департаментов

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Лаборатория реактивного движения (ЛРД), которая является научно-исследовательским центром Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), объявила о сокращении 550 сотрудников в целях реорганизации и оптимизации.

"Чтобы обеспечить наилучшие условия для дальнейшего развития Лаборатории реактивного движения, мы предпринимаем шаги по реструктуризации и оптимизации численности персонала для достижения успеха в будущем. В рамках этих усилий в Лаборатории реактивного движения проводится реорганизация кадрового состава, в том числе сокращение штата. Это сокращение <...> затронет около 550 наших коллег, работающих в технических, коммерческих и вспомогательных департаментах", - говорится в пресс-релизе ЛРД, опубликованном на ее сайте.

Отмечается, что сотрудники будут уведомлены об увольнениях 14 октября. Отдельно подчеркивается, что сокращения не связаны с приостановкой финансирования федерального правительства (шатдауном), часть процессов по реорганизации началась еще в июле.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) из-за отсутствия финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
