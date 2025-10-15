Войти
Военный эксперт прокомментировал сокращение госзаказа на БПЛА в России

БПЛА в небе
БПЛА в небе.
Источник изображения: Shutterstock

Военэксперт Михайллов: сокращение госзаказа на БПЛА не связано с СВО

Военный эксперт Евгений Михайлов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал планы Минпромторга сократить госзаказ на беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По его словам, данное решение никак не связано со специальной военной операцией на Украине, поскольку речь идет о гражданских дронах. Военные же финансируются по другим статьям.

"Где-то убавится, где-то прибавится. К тому же, даже когда СВО закончится, нужно быть готовыми к другим потрясениям. И для этого нужны будут беспилотники", - сказал Михайлов.

Он также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что за беспилотной авиацией будущее. Государство в любом случае будет вкладывать в это направление деньги, считает эксперт.

Замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов до этого сообщил, что в период с 2026 по 2028 год Минпромторг РФ планирует сократить объем финансирования государственного гражданского заказа (ГГЗ) в сфере БПЛА.

По словам представителя ведомства, причиной сокращения финансирования является переход к механизму некоммерческого лизинга дронов для государственных нужд.

Ранее в России создали новый стелс-материал с системой антиобледенения для беспилотников.


  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
