Канцелярия президента Польши рассказала об идее «зеленых» танков в НАТО

В военном альянсе обсуждали возможность применения стандартов «зеленой энергии» в бронетехнике, уделяя внимание снижению вредных выбросов от танков, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире RMF FM

Пшидач рассказал в эфире радиостанции RMF FM, что НАТО всерьез рассматривала вопрос экологичности танков, передает РИА "Новости".

"Действительно были такие дискуссии, были такие личности, которые поднимали эту тему. Мы сейчас можем над этим смеяться, но пять лет назад люди относились в этому очень серьезно, считали, что зеленая трансформация должна также касаться вооруженных сил", – заявил Пшидач. Он подчеркнул, что ситуация в НАТО по этому вопросу сейчас изменилась по сравнению с тем временем.

Дмитрий Зубарев