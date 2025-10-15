Войти
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии заключить с США «большую сделку»

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко.
Источник изображения: @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

Президент Белоруссии Лукашенко выразил готовность заключить «большую сделку» с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к обсуждению «большой сделки» с Вашингтоном, отметив необходимость учета интересов обеих сторон.

Заявление белорусского лидера прозвучало на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, передает БелТА.

Лукашенко отметил, что Минск готов рассмотреть предложения США о "большой сделке".

"На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов – наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы", – заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что считает предложения Дональда Трампа по этому вопросу нормальными, но настаивает на честном учете интересов обеих сторон.

Кроме того, Лукашенко выразил поддержку действиям президента США Дональда Трампа по наведению порядка на Ближнем Востоке.

По его словам, эти действия могут привести к созданию единого Палестинского государства, куда войдет и сектор Газа, что даст людям возможность нормально жить.

Лукашенко напомнил, что ранее между Минском и Вашингтоном уже предпринимались усилия по поиску баланса интересов и честного диалога.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что поддержит Дональда Трампа на выдвижение на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем.

Дональд Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

Эксперты отметили обреченность очередной "победы" Трампа.

Вера Басилая

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
США
Персоны
Трамп Дональд
