Ростех презентовал в Дубае возможности отечественного промышленного интернета вещей

Посетители выставки GITEX Global 2025 могут ознакомиться с платформой IIoT.Istok для комплексного мониторинга, управления и оптимизации промышленных и инженерных систем

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех впервые представил на международной выставке GITEX Global 2025 в Дубае платформу промышленного интернета вещей IIoT.Istok для комплексного мониторинга, управления и оптимизации промышленных и инженерных систем. Кроме того, состоялась международная премьера продуктов на базе этого решения — системы управления инструментом и оснасткой TDM.Istok, а также образовательной платформы IIoT.Istok.Kids для самых маленьких инженеров.

IIoT.Istok обеспечивает создание цифровых двойников промышленного оборудования. Это позволяет дистанционно управлять установками и проводить автоматическую диагностику неисправностей в режиме реального времени с использованием ИИ. Система имеет удобный интуитивно понятный интерфейс и оповещает об ошибках в работе.

В сфере эксплуатации зданий и сооружений платформа поддерживает интеграцию с цифровыми моделями объектов (BIM), автоматизацию документооборота, а также интеллектуальное управление объектами.

«Платформа IIoT.Istok оснащена двумя дополнительными модулями. IIoT.SmartWorkPlace — умное рабочее место — обеспечивает контроль технологических процессов в режиме реального времени, помогает снижать влияние человеческого фактора и повышать точность анализа данных. Второй модуль предназначен для дистанционного мониторинга и диагностики оборудования, включая настройку параметров и предупреждение возможных неисправностей», — сказали в Ростехе.

Также на выставке представлена система TDM.Istok. Она использует технологии ИИ для управления полным жизненным циклом инструмента и оснастки для промышленного производства — от закупки до списания. Система интегрирована с маркетплейсом TKMP.Istok, где можно заказать оборудование и сравнить его по параметрам с аналогами.

Помимо решений для промышленности, холдинг представляет на выставке образовательную платформу IIoT.Istok.Kids. Она ориентирована на интерактивное, доступное и адаптивное обучение школьников и студентов. С ее помощью можно расширить знания в области программирования, аналитики и работы с большими данными и устройствами интернета вещей.

«Выход на международную площадку такого уровня, как GITEX, — это возможность показать миру, что российские компании способны создавать технологические решения мирового класса. Наши разработки соответствуют самым современным требованиям промышленности и позволяют предприятиям переходить на качественно новый уровень цифрового управления», — отметили в «Росэле».

Решение IIoT.Istok сертифицировано в рамках национальной программы «Сделано в России», подтверждающей его происхождение и производство на территории РФ. Документ свидетельствует о соответствии продукта установленным критериям локализации и гарантирует использование отечественных технологий и компонентов.

GITEX Global 2025 — крупнейшая международная выставка инноваций и стартапов, проходящая с 13 по 17 октября в Dubai World Trade Center. Ежегодно мероприятие собирает десятки тысяч участников, инвесторов и экспертов в области цифровых технологий, промышленности и ИТ.