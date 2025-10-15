Лукашенко: Поставки «Томагавков» Украине эскалируют ситуацию до ядерной войны

Источник изображения: topwar.ru

Растёт число лиц, комментирующих высказанное намерение Дональда Трампа подумать о поставке Украине крылатых ракет большой дальности «Томагавк».

Свои соображения по этому поводу высказывает и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Причём заявление белорусского лидера звучит спустя несколько дней после слов президента России. Находясь с визитом в Таджикистане, Владимир Путин, как известно, заявил, что ответом на поставки «Томагавком» является «совершенствование российской ПВО». Не больше и не меньше....

Александр Лукашенко в своём ответе был более красноречив.

По словам белорусского лидера, поставки Tomahawk Украине «эскалируют ситуацию до ядерной войны».

Президент РБ:

И наверное лучше всех это понимает Дональд Трамп, который пока всё-таки не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает президент Зеленский.

Александр Лукашенко так же заявил о том, что американская сторона «увидела» Минск в роли одного из посредников при урегулировании украинского конфликта:

И если американцы хотят урегулировать этот конфликт и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы участвовать (в урегулировании).

Напомним, что на прошлой неделе президент США заявил, что ему «не нравятся действия Владимира Путина». По словам Трампа, если президент России «не остановит боевые действия, то может быть очень плохо». Трамп добавил, что «уже практически принял решение» по «Томагавкам». Какое именно это решение, 47-й президент США не конкретизировал.