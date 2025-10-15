Войти
Компания RTX продемонстрировала новую ЗУР, предназначенную для замены "Стингер"

Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 14 октября. Компания RTX провела демонстрацию своего варианта ЗУР ближнего действия нового поколения NGSRI (Next Generation Short Range Interceptor). Новая ЗУР предназначена для замены состоящих на вооружении ВС США ПЗРК FIM-92 "Стингер".

Опытный образец был разработан менее чем за два года с учетом отзывов военнослужащих и моделирования в виртуальной реальности.

По данным компании, NGSRI обеспечит большую скорость и дальность полета. По сравнению со "Стингер" новая ЗУР оснащена улучшенной головкой самонаведения, позволяющей идентифицировать более мелкие цели, включая БЛА, даже в условиях плохой видимости. Она также полностью интегрирована с электронно-оптическим прицелом с масштабированием изображения, позволяющим повысить точность наведения и обнаружения угроз как днем, так и ночью.

Новая ЗУР оснащена высоконагруженным твердотопливным ракетным двигателем, разработанным RTX совместно с Northrop Grumman, что позволяет увеличить концентрацию топлива без увеличения габаритов.

Новая ГСН и обновленный командно-пусковой блок обеспечивают большую четкость изображения и дальность наведения. Система также совместима с существующими пусковыми установками, что позволяет немедленно приступить к применению после поставки.

На данный момент RTX провела десять демонстраций подсистем боеприпаса. Предполагается, что испытания полностью интегрированной системы будут проведены до конца 2025 года.

Как и предшественник, NGSRI будет поставляться в различных конфигурациях, включая переносные пусковые установки, боевые платформы, к примеру, SGT Stout (ранее M-SHORAD) на шасси "Страйкер", и авиационные системы (на AH-64 "Апач").

Ожидается, что СВ США по итогам конкурса выберут лучшую из предложенных RTX и Lockheed Martin ракету. С победителем будут заключены контракты на поставку до 10 тыс. ракет, которые также потенциально могут поставляться на экспорт.

Как сообщал ЦАМТО, с учетом устаревания ПЗРК "Стингер" несколько лет назад командование СВ США приступило к разработке ракет следующего поколения для их замены.

В марте 2023 года американские компании RTX Raytheon и Lockheed Martin были выбраны подрядчиками для выполнения работ в рамках проекта модернизации и замены FIM-92 "Стингер". Итоги конкурса планируется подвести в 2027 ф.г., произвести закупку и перейти к мелкосерийному производству – в 2028 ф.г.

