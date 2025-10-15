Компания RTX продемонстрировала новую ЗУР, предназначенную для замены "Стингер"

ЦАМТО, 14 октября. Компания RTX провела демонстрацию своего варианта ЗУР ближнего действия нового поколения NGSRI (Next Generation Short Range Interceptor). Новая ЗУР предназначена для замены состоящих на вооружении ВС США ПЗРК FIM-92 "Стингер".

Опытный образец был разработан менее чем за два года с учетом отзывов военнослужащих и моделирования в виртуальной реальности.

По данным компании, NGSRI обеспечит большую скорость и дальность полета. По сравнению со "Стингер" новая ЗУР оснащена улучшенной головкой самонаведения, позволяющей идентифицировать более мелкие цели, включая БЛА, даже в условиях плохой видимости. Она также полностью интегрирована с электронно-оптическим прицелом с масштабированием изображения, позволяющим повысить точность наведения и обнаружения угроз как днем, так и ночью.

Новая ЗУР оснащена высоконагруженным твердотопливным ракетным двигателем, разработанным RTX совместно с Northrop Grumman, что позволяет увеличить концентрацию топлива без увеличения габаритов.

Новая ГСН и обновленный командно-пусковой блок обеспечивают большую четкость изображения и дальность наведения. Система также совместима с существующими пусковыми установками, что позволяет немедленно приступить к применению после поставки.

На данный момент RTX провела десять демонстраций подсистем боеприпаса. Предполагается, что испытания полностью интегрированной системы будут проведены до конца 2025 года.

Как и предшественник, NGSRI будет поставляться в различных конфигурациях, включая переносные пусковые установки, боевые платформы, к примеру, SGT Stout (ранее M-SHORAD) на шасси "Страйкер", и авиационные системы (на AH-64 "Апач").

Ожидается, что СВ США по итогам конкурса выберут лучшую из предложенных RTX и Lockheed Martin ракету. С победителем будут заключены контракты на поставку до 10 тыс. ракет, которые также потенциально могут поставляться на экспорт.

Как сообщал ЦАМТО, с учетом устаревания ПЗРК "Стингер" несколько лет назад командование СВ США приступило к разработке ракет следующего поколения для их замены.

В марте 2023 года американские компании RTX Raytheon и Lockheed Martin были выбраны подрядчиками для выполнения работ в рамках проекта модернизации и замены FIM-92 "Стингер". Итоги конкурса планируется подвести в 2027 ф.г., произвести закупку и перейти к мелкосерийному производству – в 2028 ф.г.