Войти
ТАСС

Кремль ответил на слова Макрона о "воинственном упрямстве" Москвы

678
0
0
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Россия ведет на Украине специальную военную операцию за неимением других альтернатив, но остается готовой к мирному урегулированию, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия ведет на Украине специальную военную операцию за неимением других альтернатив, но остается готовой к мирному урегулированию. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Готовность РФ к мирному урегулированию и Tomahawk для Украины. Темы брифинга Пескова

"Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию", - подчеркнул представитель Кремля, указав, что Москва сохраняет свою открытость, готовность к мирному диалогу.

"Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей", - заверил Песков.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который выступил с утверждением о "воинственном упрямстве" Москвы и пригрозил "расплатой", если та не "вернется за стол переговоров".

Россия многократно подчеркивала, что считает предпочтительным мирное, политико-дипломатическое урегулирование на Украине, а также обеспечение равной и неделимой безопасности для всех стран Европейского континента. В то же время киевский режим при активной поддержке Запада под тем или иным предлогом непрестанно отказывается от построенного на справедливых принципах урегулирования. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.10 22:17
  • 8
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 15.10 18:22
  • 0
Ответ на "Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров"
  • 15.10 17:20
  • 0
Что день грядущий нам готовит?
  • 15.10 16:37
  • 30
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 15.10 06:26
  • 0
Чего можно ожидать в зоне СВО (и вообще, вокруг Украины). IMHO.
  • 15.10 06:26
  • 0
Комментарий к "Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя"
  • 15.10 05:34
  • 0
Ответ на "Стало известно о планах России удвоить производство танков"
  • 15.10 05:13
  • 1
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 15.10 01:42
  • 10833
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.10 22:52
  • 5
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 22:48
  • 1
Алжир закупит больше Су-57, как явствует из “слитых” документов (The National Interest, США)
  • 14.10 22:19
  • 1
"Добросовестный и честный человек": арестованный генерал написал письмо Путину
  • 14.10 22:10
  • 1
Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя
  • 14.10 19:34
  • 1
Стало известно о планах России удвоить производство танков
  • 14.10 17:04
  • 10
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США