ТАСС

"Калашников" отгрузил заказчику партию пистолетов-пулеметов ППК-20

Пистолет-пулемет ППК-20 Дмитрий Федюшко/ ТАСС
Пистолет-пулемет ППК-20 Дмитрий Федюшко/ ТАСС.
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ ТАСС

В концерне отметили, что объемы производства в 2025 году выросли кратно

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" поставил заказчику партию усовершенствованных пистолетов-пулеметов ППК-20. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале предприятия.

"АО "Концерн "Калашников" отгрузило партию усовершенствованных 9-мм пистолетов-пулеметов Калашникова (ППК-20) в адрес заказчика. До конца года ожидается выполнение еще нескольких крупных контрактов, касающихся поставок ППК-20 силовым структурам Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что опыт применения пистолетов-пулеметов, в том числе в зоне проведения спецоперации, свидетельствует об их эффективности. Изделие выпускается серийно и поставляется как в различные ведомства, так и на экспорт, а объемы производства в 2025 году выросли кратно.

В концерне добавили, что специалисты конструкторско-технологического центра провели работу по повышению качества ППК-20: были улучшены некоторые тактико-технические и эргономические характеристики, а также повышена технологичность изделия.

Генеральный директор концерна "Калашников", член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников отметил, что ППК-20 был представлен пять лет назад как перспективное изделие конструкторов предприятия. "Уже в нынешнем году его модернизированная версия в больших объемах производится в оружейном дивизионе концерна. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы своевременно обеспечить заказчиков продукцией, которая подтвердила свою высокую эффективность в зоне проведения СВО", - подчеркнул он. 

