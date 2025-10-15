Нацпроект "Космос" позволит обеспечить Роскосмосу рост производительности в 15%

Проект также позволит на 30% сократить время проектирования изделий, отметил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Спланированные в рамках нацпроекта по космосу мероприятия позволят на 30% сократить время проектирования изделий и обеспечить Роскосмосу ежегодный рост производительности труда в 15%. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках правительственного часа в Госдуме.

"Мероприятия, спланированные в том числе в профильном нацпроекте, должны сократить время проектирования изделий на 30% и позволить корпорации (Роскосмос - прим. ТАСС) выйти на ежегодный 15-процентный рост производительности труда в космической отрасли", - сказал он.