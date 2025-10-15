Названа главная проблема при использовании Tomahawk ВСУ

Живов: Tomahawk не применить без участия США, что станет объявлением войны
Основной проблемой при использовании крылатых ракет Tomahawk Вооруженными силами Украины (ВСУ) является невозможность их использования без участия разведданных и навигации США, что станет объявлением войны России, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
«Дело не в мобильных установках. Различные мобильные платформы для запуска Tomahawk и так есть. (...) Дело в том, что Tomahawk невозможно применять без прямого участия Вооруженных сил США. Они пытаются самостоятельно научить применять эти ракеты Японию и своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но, насколько я слышал, пока [эти попытки] успехом не увенчались. Следовательно, если на Украину приедут Tomahawk и будут применяться, то будет непосредственное участие США в конфликте. И скрыть его будет невозможно», — сказал Живов.
Он подчеркнул, что прямое участие США в ударе ракетами по территории России — это объявление войны. Живов отметил, что США могут рискнуть и поставить ракеты.
«Ракета находится в комплексе вооружений, чтобы применить ракету, нужна пусковая установка, специалисты, разведка и спутниковая навигация этих ракет», — пояснил он, отметив, что все это возможно только при участии Вооруженных сил США.
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) могут обнаружить Tomahawk и сбить, уточнил Живов. Однако Tomahawk могут огибать ландшафт и зоны систем ПВО, но для этого необходима информация об их расположении.
Алексей Живов
военный эксперт
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что передача Украине американских ракет Tomahawk может плохо кончиться. По его словам, необходимость привлечения американских военных для использования Tomahawk является очевидным фактом.
Президент США Дональд Трамп говорил о том, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине.