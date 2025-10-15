Эксперты назвали число Tomahawk у США и возможную партию для отправки Киеву

Источник изображения: topwar.ru

Экс-сотрудник Пентагона назвал примерное суммарное количество ракет «Томагавк», имеющихся у США. Речь идёт о заявлении Марка Кансиана.

По его словам, в распоряжении США на данный момент около 4150 «Томагавков». При этом Кансиан не считает, что это достаточное количество для передачи значительной части ракет Tomahawk Украине.

Бывший сотрудник военного ведомства США:

Но США, полагаю, смогут поставить Украине лишь несколько единиц. И я это связываю с тем, что после 2022 года армия США закупила 200 «Томагавков», из которых 120 единиц уже были использованы.

Речь идёт в том числе об ударах по Йемену.

Кансиан:

В бюджете на 2026 год заложена сумма на покупку для армии США всего лишь 57 таких ракет. А «Томагавки» могут понадобиться США для ударов, например, по Венесуэле.

Издание FT приводит мнение Стейси (Анастэйши) Петтиджон, возглавляющей одно из направлений в Центре американской безопасности.

По словам Петтиджон, Украина может получить от Трампа 20-50 «Томагавков»:

Но только это всё равно не внесёт решающего вклада в ход войны.

Отмечено, что при передаче малой партии «нельзя добиться того, чтобы удары вглубь России носили систематический характер».

За всеми этими заявлениями о том, что крылатые ракеты Tomahawk «не поменяют ситуацию на поле боя», стоит важный нюанс. Западу и не нужно, чтобы что-то радикально менялось на поле боя. На фоне происходящего они просто будут постепенно повышать «болевой порог» России, устами всевозможных экспертов и «экс-сотрудников» продолжая заявлять, что «это ни на чём не скажется, партии маленькие, да и вообще – бить часто и долго не получится». Тем временем применение «Томагавков» против России создаст новый прецедент и позволит США отработать нанесение ударов по нашей стране с анализом как последствий, так и способности ПВО ВС РФ эти ракеты (способные нести и специальную боевую часть) перехватывать.