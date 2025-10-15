Войти
ТАСС

Элементы аппаратуры новейших российских спутников-радаров испытали на самолете

732
0
+2
Стенд холдинга РКС
Стенд холдинга "Российские космические системы".
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Радиолокатор создан на основе технологии активной фазированной антенной решетки

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) испытал на борту самолета новый радиолокатор Х-диапазона, который станет основой современной серии спутников-радаров. Об этом сообщил заместитель генконструктора холдинга Александр Мордвинов.

"Мы спроектировали макет радиолокатора, проверили работоспособность его ключевых компонентов и успешно провели летные испытания на самолетном носителе. Все электронные модули и программное обеспечение были созданы в РКС на основе собственных технологических решений. Испытания подтвердили высокие характеристики наших приборов - от малошумящих усилителей до сложных алгоритмов цифровой обработки сигналов", - сказал он, подчеркнув, что таким образом удалось заложить промышленную технологию изготовления радиолокационных комплексов космического назначения.

В пресс-службе холдинга отметили, что новый радиолокатор создан на основе технологии активной фазированной антенной решетки. "Инженеры РКС разработали макет радиолокатора, антенную систему, а также все составные части, включая полный комплект приемо-передающих модулей Х-диапазона и программное обеспечение для управления антенной решеткой, обработки сигналов, формирования радиолокационных изображений высокого качества", - добавили в РКС.

Сейчас на орбите работают два российских радиолокационных спутника системы "Кондор-ФКА". Ведется изготовление оборудования для еще двух спутников - третий такой аппарат планируется запустить в 2026 году. Масса одного "Кондора-ФКА" составляет 1 050 кг, срок активного существования - пять лет.

Радиолокационные "Кондоры-ФКА" могут наблюдать поверхность Земли в любое время суток и при любой погоде, облака не являются помехой для таких аппаратов. Такие спутники могут составлять карты ледовой обстановки, в частности для прокладки маршрутов судов по Северному морскому пути в период полярной ночи. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.10 22:17
  • 8
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 15.10 18:22
  • 0
Ответ на "Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров"
  • 15.10 17:20
  • 0
Что день грядущий нам готовит?
  • 15.10 16:37
  • 30
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 15.10 06:26
  • 0
Чего можно ожидать в зоне СВО (и вообще, вокруг Украины). IMHO.
  • 15.10 06:26
  • 0
Комментарий к "Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя"
  • 15.10 05:34
  • 0
Ответ на "Стало известно о планах России удвоить производство танков"
  • 15.10 05:13
  • 1
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 15.10 01:42
  • 10833
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.10 22:52
  • 5
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 22:48
  • 1
Алжир закупит больше Су-57, как явствует из “слитых” документов (The National Interest, США)
  • 14.10 22:19
  • 1
"Добросовестный и честный человек": арестованный генерал написал письмо Путину
  • 14.10 22:10
  • 1
Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя
  • 14.10 19:34
  • 1
Стало известно о планах России удвоить производство танков
  • 14.10 17:04
  • 10
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США