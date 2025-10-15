Элементы аппаратуры новейших российских спутников-радаров испытали на самолете

Радиолокатор создан на основе технологии активной фазированной антенной решетки

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) испытал на борту самолета новый радиолокатор Х-диапазона, который станет основой современной серии спутников-радаров. Об этом сообщил заместитель генконструктора холдинга Александр Мордвинов.

"Мы спроектировали макет радиолокатора, проверили работоспособность его ключевых компонентов и успешно провели летные испытания на самолетном носителе. Все электронные модули и программное обеспечение были созданы в РКС на основе собственных технологических решений. Испытания подтвердили высокие характеристики наших приборов - от малошумящих усилителей до сложных алгоритмов цифровой обработки сигналов", - сказал он, подчеркнув, что таким образом удалось заложить промышленную технологию изготовления радиолокационных комплексов космического назначения.

В пресс-службе холдинга отметили, что новый радиолокатор создан на основе технологии активной фазированной антенной решетки. "Инженеры РКС разработали макет радиолокатора, антенную систему, а также все составные части, включая полный комплект приемо-передающих модулей Х-диапазона и программное обеспечение для управления антенной решеткой, обработки сигналов, формирования радиолокационных изображений высокого качества", - добавили в РКС.

Сейчас на орбите работают два российских радиолокационных спутника системы "Кондор-ФКА". Ведется изготовление оборудования для еще двух спутников - третий такой аппарат планируется запустить в 2026 году. Масса одного "Кондора-ФКА" составляет 1 050 кг, срок активного существования - пять лет.

Радиолокационные "Кондоры-ФКА" могут наблюдать поверхность Земли в любое время суток и при любой погоде, облака не являются помехой для таких аппаратов. Такие спутники могут составлять карты ледовой обстановки, в частности для прокладки маршрутов судов по Северному морскому пути в период полярной ночи.