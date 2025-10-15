Войти
Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk

Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 14 октября. Американская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk.

"Американская армия четко и ясно заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки установок", – цитирует "РИА Новости" заявление представителя компании Пэта Уильямса.

На выставке Ассоциации армии США (AUSA), которая проходит с 13 по 15 октября, Oshkosh Defense представила три готовых к производству варианта мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk:

- многоцелевой автономный аппарат (X-MAV) – пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Отмечается, что X-MAV может быть оснащен сразу четырьмя "Томагавками";

- средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) – обладает передовыми навигационными возможностями, дистанционным управлением и автоматизированной системой загрузки;

- легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) – имеет модульную конструкцию, может использоваться для радиоэлектронной борьбы и отражения атак БЛА.

Как напоминает агентство, на прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.

В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты "Томагавк" существуют в ядерном исполнении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Oshkosh
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
