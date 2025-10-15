Войти
В Таджикистане начались совместные учения ОДКБ

Учения ОДКБ
Учения ОДКБ.
Источник изображения: ТАСС/пресс-служба объединенного штаба ОДКБ

Они пройдут с 14 по 19 октября

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Совместные учения стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2025" и "Барьер-2025 проводятся в Таджикистане в период с 14 по 19 октября, участники прибывают в республику. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"В период с 14 по 19 октября подразделения, участвующие в совместном учении с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2025" и специальном учении с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2025", совершают перегруппировку в Республику Таджикистан", - рассказали там.

Как отметили в ОДКБ, контингенты войск коллективных сил направляются из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России в район проведения учений "в соответствии с планом", а личный состав формирований и грузы "доставляются авиацией и автомобильным транспортом".

"На полигоне "Фахрабад" проводится совместное учение "Нерушимое братство-2025", в ходе которого будут отрабатываться вопросы подготовки и проведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ на территории государства - члена Организации", - добавили в пресс-службе.

В ОДКБ обратили внимание, что в рамках миротворческих учений впервые проводится специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2025", в ходе которого "в интересах Коллективных миротворческих сил ОДКБ будут отрабатываться вопросы ликвидации источников биологических угроз".

"Активные фазы учений ОДКБ проводятся в совмещенном формате с заключительным этапом совместного антитеррористического учения компетентных органов государств - участников Содружества Независимых Государств "Содружество Антитеррор-2025", - констатировали в пресс-службе службе штаба Организации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
Проекты
Военные учения
