FT: США могут поставить Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk

Такое количество снарядов не изменит ситуацию на поле боя, считает директор программы оборонных исследований в аналитическом центре CNAS Стейси Петтиджон

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут выделить Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk, но такого количества не хватит для осуществления стратегических перемен в конфликте. Таким мнением поделилась директор программы оборонных исследований в аналитическом центре CNAS (Center for a New American Security) Стейси Петтиджон, пишет Financial Times (FT).

"Вашингтон мог бы предоставить Украине примерно от 20 до 50 "Томагавков", что не привнесет каких-либо существенных изменений в динамику боевых действий", - предположила эксперт.

6 октября американский лидер Дональд Трамп сообщал, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается.

Президент России Владимир Путин отмечал, что применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".