Войти
Lenta.ru

Российский «Палтус» впечатлил китайцев

790
0
0
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости.

Baijiahao: Подлодка ВМФ России «Палтус» сильно поразила военных КНР

Российская субмарина проекта 877 «Палтус» впечатлила китайских моряков. Об этом пишет издание Baijiahao.

«Подлодка оказалась крайне проста в управлении, также она была неожиданно тихая в сравнении с китайскими кораблями», — говорится в публикации.

Там отмечается, что именно субмарины проекта 877 «Палтус» благодаря своей малошумности помогли Китаю в противостоянии с США. По данным издания, китайские моряки, оказавшись в российской подлодке, буквально потеряли дар речи от ее возможностей.

Ранее обозреватель американского издания National Security Journal Исаак Зейтц заметил, что субмарины проекта 955 «Борей», способные перевозить межконтинентальные баллистические ракеты, можно назвать самой опасной угрозой России для НАТО.

Также в октябре автор того же портала Брент Иствуд рассказал, что советские атомные подводные лодки проекта 941 «Акула» до сих пор недостижимы для Военно-морских сил США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
877 Палтус
941 Акула
955 Борей
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.10 22:17
  • 8
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 15.10 18:22
  • 0
Ответ на "Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров"
  • 15.10 17:20
  • 0
Что день грядущий нам готовит?
  • 15.10 16:37
  • 30
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 15.10 06:26
  • 0
Чего можно ожидать в зоне СВО (и вообще, вокруг Украины). IMHO.
  • 15.10 06:26
  • 0
Комментарий к "Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя"
  • 15.10 05:34
  • 0
Ответ на "Стало известно о планах России удвоить производство танков"
  • 15.10 05:13
  • 1
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 15.10 01:42
  • 10833
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.10 22:52
  • 5
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 22:48
  • 1
Алжир закупит больше Су-57, как явствует из “слитых” документов (The National Interest, США)
  • 14.10 22:19
  • 1
"Добросовестный и честный человек": арестованный генерал написал письмо Путину
  • 14.10 22:10
  • 1
Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя
  • 14.10 19:34
  • 1
Стало известно о планах России удвоить производство танков
  • 14.10 17:04
  • 10
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США