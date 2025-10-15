Войти
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров

Источник изображения: topwar.ru

Военкор Александр Сладков выразил, пожалуй, главный «нерв» специальной военной операции. На четвёртый год конфликта этот «оголившийся нерв» чувствуется многими россиянами, однако зачастую его обсуждение не выносилось в публичную плоскость с той прямотой, которую использовал в данном контексте военный журналист.

Александр Сладков:

Неужели люди на Украине и на Западе не понимают: не будет на Руси никакой мобилизации, и не будет больше такой кровопролитной войны, как СВО. Мы сделали ядерное оружие не для того, чтоб солдаты клали свои жизни от маленьких коптеров. Зачем тогда результаты гигантских научных и военно-технических трудов Курчатова, Сахарова, Королева, Бармакова и многих других!?

Действительно, получается так, что западные спонсоры войны против России поставляют всё более смертоносные виды вооружения Киеву, рассчитывая на то, что «красные линии» можно постепенно отодвигать – причём отодвигать так, что это оружие летит всё дальше, нанося всё больший ущерб России.

Начинали с обсуждения касок и снайперских винтовок, теперь констатация такова – обсуждаем возможный ответ на возможные поставки «Томагавков». Тем временем ход военной операции остаётся прежним, но тот же Запад останавливаться в своей войне против нас не собирается. В итоге и получается так, что при наличии широкого спектра военных возможностей в плане наличия «умиротворяющего» вооружения (даже не обязательно ядерного) русский (в самом широком смысле этого слова) солдат шагает под ударами упомянутых военкором коптеров «ногами по земле».

Сладков:

Теперь Трамп решил покончить с Украиной - передает Зеленскому ракеты-носители ядерных боезарядов. Вопрос: мы будем гадать на кофейной гуще, всякий раз, когда в нас будет лететь «Томагавк»: с ядерной он боеголовкой или нет? Запускать-то их будут 100% американские военные с территории Украины.

Военкор заявил, что он теряет «последнюю уверенность в праведности нашей покладистости». И судя по оценкам под постом Александра, большинство подписчиков его канала с его оценками согласны.

№1
15.10.2025 06:52
Видать большие  средства  у  российской элитки на  счетах в западных
банках, если она  такая  послушная
№2
15.10.2025 10:16
Начинали с пайков и индивидуальных перевязочных пакетов (аптечек), каски и гранатометы, это уже следующий этап.

ЯО нужно уметь применять, это точечное оружие (если не говорить про стирание с лица планеты сотнями-тысячами боезарядов).

Когда-то и ФАБ-3000 считались приближенными к ТЯО сверхмалой мощности.

Сейчас они летят десятками в сутки, но кардинально погоды не меняют.

Поэтому сначала нужно правильно выбрать цели, а уже потом определять средства.

Применение ТЯО на поле боя ситуацию не переломит, там уже все итак лежит в руинах, пехота не вылазит из укрытий из-за угроз fvp.

Весь фронт перерыт крытыми траншеями, блиндажами, замаскированными и защищенными укрытиями для техники в "постапакалиптическом дизайне", каждый целый капитальный подвал - КП (от взводного до бригадного), склад, казарма/пвд, УС и т.д.

Компактных скоплений бронетехники (от батальона и больше) нет, все максимально размазано и рассредоточено, замаскировано и укрыто.

И здесь наоборот - картинка от применения ТЯО по разваленным до фундамента городам и поселкам, превращенным в УРы, в подвадах и погребах которых засели разрозненные пехотные подразделения ВСУ не произведет должного впечатления на НАТО и скорее продемонстрирует его "неэффективность", что чревато в первую очередь для нас самих утратой последнего предохранительного клапана.

Гарнизон Хиросимы через сутки после атомной бомбардировки восстановил железнодорожное сообщение через город (крупный железнодорожный узел), несмотря на то, что часть города была стерта в пыль невиданным доселе оружием.

Единственные реальные цели для ТЯО, это Днепровские мосты - обрушение которых изолирует всю левобережную группировку противника с восточной стороны, отрежет ее от снабжения, подпитки и резеовов, исключит возможность быстрого маневра, что должно привести к каскадному обрушению и коллапсу всей системы обороны ВСУ.
№3
15.10.2025 14:47
Цитата, Восход сообщ. №2
Единственные реальные цели для ТЯО, это Днепровские мосты
Для этого достаточно подвешенных на место ФАБ-3000: ФАБ-1500 + УМПК + ракетный ускоритель/ПВРД + оптическая грловка самонаведения с нейросетью надроченной на опоры мостов. С нейросетями их можно вообще на одну конкретную опору пускать по принципу "пустил-и-забыл", так, что в одну конкретную опору одна за другой влетит десяток авиабомб.
В конкретную опору, конкретный пролёт, куда угодно. Было бы желание.
№4
15.10.2025 14:58
Интерсно, сейчас 50 Мт бомбу могут воссоздать, или в 100 Мт варианте
№5
15.10.2025 15:26
Цитата, tупырь сообщ. №3
Для этого достаточно подвешенных на место ФАБ-3000: ФАБ-1500 + УМПК + ракетный ускоритель/ПВРД + оптическая грловка самонаведения с нейросетью надроченной на опоры мостов.
Да лазером достаточно было подсвечивать с БПЛА/земли, зачем такие трудности? Все можно было сделать намного проще, быстрее и эффективнее, но это никому не нужно было.

Там чугунный корпус только половина веса бомбы, можно было на магний давно заменить. Уменьшение веса бомбы, увеличение веса ВВ, + тепловой/зажигательный эффект от воспламенения магниевой оболочки.

Цитата, Дмитрий-83 сообщ. №4
Интерсно, сейчас 50 Мт бомбу могут воссоздать, или в 100 Мт варианте
Зачем? Землю расколоть? Для Р-36М был моноблок 20 Мт.
№6
15.10.2025 15:37
Цитата, Восход сообщ. №5
Да лазером достаточно было подсвечивать с БПЛА/земли, зачем такие трудности?
У вас у каждого моста в глубоком тылу врага в городе в прямой видимости цели должен сидеть человек с работающим в момент подлёта целеуказателем. Сколько там щас до Днепропетровска/Киева?
Или, как я уже написал, камера с обученной нейросетью на носу авиабИмбы.
№7
15.10.2025 15:57
Цитата, tупырь сообщ. №6
У вас у каждого моста в глубоком тылу врага в городе в прямой видимости цели должен сидеть человек с работающим в момент подлёта целеуказателем. Сколько там щас до Днепропетровска/Киева?
Тут 10 лет назад копья ломались, до усера доказывалась необходимость авианаводчиков при каждом развед подразделении.

Ну, где они?

Зачем тогда вообще СПН ГРУ нужен, если они не только не в состоянии провести какую либо серьезную операцию в глубоком тылу (диверсию, захват, прорыв госграницы как учили в СССР) но и элементарно подсветить несколько десятков секунд цель лазером за несколько километров?

Раньше глубина заброски составляла по меньшей мере 300км и эти группы искали все - милиция, КГБ, военные патрули, ВВ, но они цели своей достигали в подавляющем большинтве случаев.

Сейчач это просто элитная пехота, а не специальный инструмент
№8
15.10.2025 22:17
Все верно Сладков написал. Безмозглость нашего руководства просто поражает. Анкоридж это продолжение Рейкьявика. Продолжение разрушение государства. Тогда разрушили СССР, теперь разрушают Россию. Любой мир с США невозможен. Они понимают только силу. Но наше руководство не в состоянии ее проявить. Плата за это старческое бессилие тысячи жизней наших пацанов, а в перспективе миллионы.
