Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров

Источник изображения: topwar.ru
Военкор Александр Сладков выразил, пожалуй, главный «нерв» специальной военной операции. На четвёртый год конфликта этот «оголившийся нерв» чувствуется многими россиянами, однако зачастую его обсуждение не выносилось в публичную плоскость с той прямотой, которую использовал в данном контексте военный журналист.
Александр Сладков:
Действительно, получается так, что западные спонсоры войны против России поставляют всё более смертоносные виды вооружения Киеву, рассчитывая на то, что «красные линии» можно постепенно отодвигать – причём отодвигать так, что это оружие летит всё дальше, нанося всё больший ущерб России.
Начинали с обсуждения касок и снайперских винтовок, теперь констатация такова – обсуждаем возможный ответ на возможные поставки «Томагавков». Тем временем ход военной операции остаётся прежним, но тот же Запад останавливаться в своей войне против нас не собирается. В итоге и получается так, что при наличии широкого спектра военных возможностей в плане наличия «умиротворяющего» вооружения (даже не обязательно ядерного) русский (в самом широком смысле этого слова) солдат шагает под ударами упомянутых военкором коптеров «ногами по земле».
Сладков:
Военкор заявил, что он теряет «последнюю уверенность в праведности нашей покладистости». И судя по оценкам под постом Александра, большинство подписчиков его канала с его оценками согласны.