Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров

Военкор Александр Сладков выразил, пожалуй, главный «нерв» специальной военной операции. На четвёртый год конфликта этот «оголившийся нерв» чувствуется многими россиянами, однако зачастую его обсуждение не выносилось в публичную плоскость с той прямотой, которую использовал в данном контексте военный журналист.

Александр Сладков:

Неужели люди на Украине и на Западе не понимают: не будет на Руси никакой мобилизации, и не будет больше такой кровопролитной войны, как СВО. Мы сделали ядерное оружие не для того, чтоб солдаты клали свои жизни от маленьких коптеров. Зачем тогда результаты гигантских научных и военно-технических трудов Курчатова, Сахарова, Королева, Бармакова и многих других!?

Действительно, получается так, что западные спонсоры войны против России поставляют всё более смертоносные виды вооружения Киеву, рассчитывая на то, что «красные линии» можно постепенно отодвигать – причём отодвигать так, что это оружие летит всё дальше, нанося всё больший ущерб России.

Начинали с обсуждения касок и снайперских винтовок, теперь констатация такова – обсуждаем возможный ответ на возможные поставки «Томагавков». Тем временем ход военной операции остаётся прежним, но тот же Запад останавливаться в своей войне против нас не собирается. В итоге и получается так, что при наличии широкого спектра военных возможностей в плане наличия «умиротворяющего» вооружения (даже не обязательно ядерного) русский (в самом широком смысле этого слова) солдат шагает под ударами упомянутых военкором коптеров «ногами по земле».

Сладков:

Теперь Трамп решил покончить с Украиной - передает Зеленскому ракеты-носители ядерных боезарядов. Вопрос: мы будем гадать на кофейной гуще, всякий раз, когда в нас будет лететь «Томагавк»: с ядерной он боеголовкой или нет? Запускать-то их будут 100% американские военные с территории Украины.

Военкор заявил, что он теряет «последнюю уверенность в праведности нашей покладистости». И судя по оценкам под постом Александра, большинство подписчиков его канала с его оценками согласны.