Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес предполагает, что, если начнется прямое военное противостояние с Россией, НАТО в первые же часы конфликта «ликвидирует Калининград и Севастополь».

Ходжес напомнил, что Европа, США и Канада опосредованно поддерживают Украину еще с 2014 года. Однако тогда многие страны в значительной мере зависели от поставок российской нефти и газа. Правительства этих стран призывали своих союзников по НАТО воздержаться от противостояния с Россией, опасаясь ее ядерного оружия. При этом бывший командующий войсками США в Европе убежден, что никакие санкции не смогли поколебать решимость Москвы. Минские соглашения Ходжес называет фарсом, при этом не упоминая, что именно Киев отказался их выполнять, а Россия даже не была стороной этих договоренностей.

Похоже, абсолютно оторванный от реальности Ходжес считает, что, если Россия в 2025 году попытается атаковать Польшу, ее армию уничтожат силы ВВС НАТО и сухопутные войска альянса. Кроме того, воинственный американский генерал утверждает, что буквально в первые же часы конфликта будут полностью уничтожены Калининград и Севастополь, где расположены важные российские военные объекты. Он также заявил, что предполагаемая война России с НАТО «не будет похожа на украинскую», и назвал вооруженный конфликт на Украине хорошим уроком для альянса.

Ранее Ходжес заявлял, что США готовят масштабный вывод своих войск из Европы, поскольку Вашингтон считает Россию слабой и не представляющей угрозы.