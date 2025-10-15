В Бельгию прибыла первая партия истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 14 октября. На авиабазу "Флоренн" ВВС Бельгии с предприятия Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) 13 октября прибыла первая партия из трех истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

Самолеты выполнили перелет из США в два этапа с промежуточной посадкой на Азорских островах.

Первоначально предполагалось, что в Бельгию прибудут четыре самолета, однако перелет четвертого не состоялся из-за технических проблем.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, таким образом, после передачи первых 8 самолетов бельгийскому подразделению (BEL F-35 CU) на авиабазе Льюк (шт.Аризона), началась поставка истребителей в Бельгию.

Первые самолеты поступят на вооружение 1-й эскадрильи ВВС Бельгии. Согласно планам, к 2027 году четыре из 34 заказанных самолетов F-35 должны быть готовы к заступлению на боевое дежурство для немедленного реагирования на нарушение воздушного пространства QRA (Quick Reaction Alert). Эксплуатация истребителей F-16, для замены которых предназначены F-35A, продолжится до 2028 года, что обеспечит постепенный переход на новый тип истребителей.

Помимо обеспечения задач противовоздушной обороны, F-35A ВВС Бельгии будут участвовать в операциях НАТО по совместному использованию ядерного оружия. Для этой цели они будут оснащены свободнопадающей ядерной бомбой B61-12 (в перспективе B61-13). Помимо Бельгии, в данной программе участвуют Германия, Греция, Италия и Нидерланды, а также ВВС США в Европе.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 34 истребителей F-35A, а также другого оборудования и услуг на сумму до 6,53 млрд. долл. Запрос на поставку самолетов был направлен в рамках объявленного в 2017 году тендера.

В октябре 2018 года по итогам конкурса правительство Бельгии приняло решение о закупке F-35A "Лайтнинг-2" на сумму около 4 млрд. евро, включая инфраструктуру и техническое обслуживание. Начальный контракт стоимостью 22,902 млн. долл. на поддержку производства самолетов F-35A для ВВС Бельгии командование авиационных систем ВМС США заключило с Lockheed Martin в марте 2020 года.

Выкатка первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2", предназначенного для ВВС Бельгии, состоялась на предприятии Lockheed Martin в Форт-Уэрте в декабре 2023 года. Самолет был передан 312-й эскадрилье в декабре 2024 года.

Первые полученные истребители применяются для обучения бельгийского летного и технического персонала на авиабазе "Льюк", а последующие будут поставляться на базу "Флоренн" в Бельгии.

Предварительно достижение F-35A ВВС Бельгии начальной готовности к боевому применению с возможностью проведения ограниченных экспедиционных операций, запланировано на середину 2027 года, а полная готовность (FOC) – на конец 2030 года, когда поставки будут завершены.

В июле 2025 года власти Бельгии подтвердили решение о покупке 11 дополнительных истребителей F-35A "Лайтнинг-2" в рамках опциона к подписанному в 2018 году базовому соглашению. Их поставка ожидается после 2033 года. Производство данных истребителей будет осуществляться на линии окончательной сборки и проверки FACO (Final Assembly and Check Out) в Камери (Италия).