Reuters: Германия закупит более 400 колесных ББМ на сумму 8,11 млрд. долл.

ЦАМТО, 14 октября. Германия закажет более 400 колесных ББМ на сумму порядка 8 млрд. долл. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на документы немецкого Минфина.

"Правительство Германии закажет 424 новые колесные бронированные машины на сумму почти в 7 млрд. евро (8,11 млрд. долл.)", – отмечает агентство.

Ожидается, что сделка будет одобрена в ближайшие несколько дней.

Большую часть сделки, по данным агентства, составит рамочное соглашение с компанией General Dynamics на разработку и закупку 274 разведывательных бронемашин стоимостью около 3,5 млрд. евро, первые поставки которых запланированы на 2028 год.

Второй проект предполагает закупку 150 колесных ББМ Jackal на сумму около 3,4 млрд. евро.

Поставка бронемашин запланирована на период с 2027 по 2031 гг.