Войти
ЦАМТО

Reuters: Германия закупит более 400 колесных ББМ на сумму 8,11 млрд. долл.

668
0
0
Jackal 3
Jackal 3.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 14 октября. Германия закажет более 400 колесных ББМ на сумму порядка 8 млрд. долл. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на документы немецкого Минфина.

"Правительство Германии закажет 424 новые колесные бронированные машины на сумму почти в 7 млрд. евро (8,11 млрд. долл.)", – отмечает агентство.

Ожидается, что сделка будет одобрена в ближайшие несколько дней.

Большую часть сделки, по данным агентства, составит рамочное соглашение с компанией General Dynamics на разработку и закупку 274 разведывательных бронемашин стоимостью около 3,5 млрд. евро, первые поставки которых запланированы на 2028 год.

Второй проект предполагает закупку 150 колесных ББМ Jackal на сумму около 3,4 млрд. евро.

Поставка бронемашин запланирована на период с 2027 по 2031 гг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
General Dynamics
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.10 22:17
  • 8
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 15.10 18:22
  • 0
Ответ на "Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров"
  • 15.10 17:20
  • 0
Что день грядущий нам готовит?
  • 15.10 16:37
  • 30
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 15.10 06:26
  • 0
Чего можно ожидать в зоне СВО (и вообще, вокруг Украины). IMHO.
  • 15.10 06:26
  • 0
Комментарий к "Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя"
  • 15.10 05:34
  • 0
Ответ на "Стало известно о планах России удвоить производство танков"
  • 15.10 05:13
  • 1
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 15.10 01:42
  • 10833
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.10 22:52
  • 5
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 22:48
  • 1
Алжир закупит больше Су-57, как явствует из “слитых” документов (The National Interest, США)
  • 14.10 22:19
  • 1
"Добросовестный и честный человек": арестованный генерал написал письмо Путину
  • 14.10 22:10
  • 1
Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя
  • 14.10 19:34
  • 1
Стало известно о планах России удвоить производство танков
  • 14.10 17:04
  • 10
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США