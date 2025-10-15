Войти
Naked Science

SpaceX впервые выполнила испытательный полет Starship без единого серьезного сбоя

695
0
0
После отделения второй ступени, первая должна была перезапустить 13 из 33 двигателей (то есть все вне внешнего кольца двигателей). Но, как видно на схеме в левом нижнем углу, один их 13 двигателей не перезапустился
После отделения второй ступени, первая должна была перезапустить 13 из 33 двигателей (то есть все вне внешнего кольца двигателей). Но, как видно на схеме в левом нижнем углу, один их 13 двигателей не перезапустился.
Источник изображения: SpaceX

Это произошло несмотря на то, что компания сознательно ослабила теплозащиту корабля, в том числе в самых критических местах. Впервые нормально отработала штатная система вывода в космос полезной нагрузки: туда доставили восемь макетов спутников общей массой 16 тонн. Испытания стали последним полетом Starship V2. Начиная со следующего полета, в космос отправятся Starship V3.

Сегодня, 14 октября 2025 года, в 2 часа 23 минуты по Москве с космодрома SpaceX в Техасе прошел одиннадцатый испытательный пуск двухступенчатой системы Starship. Впервые за все время испытательный полет обеих ступеней прошел без единой накладки, которая могла бы стать критичной в реальном полете.

Это могло бы существенно поднять шансы США на успех в лунной гонке с Китаем если бы не тот факт, что это последний полет второй версии Starship. Третья версия будет содержать столько технических новшеств, что в первые полеты может и не продемонстрировать ту же степень надежности.

Практически безупречно отработала первая ступень Starship, B15-2. Ранее она уже летала в космос и была посажена на стартовую башню. B15-2 стала второй повторно использованной первой ступенью Starship. Спасение и переиспользование первой ступени технически намного проще, чем второй, поскольку скорость последней намного выше, отчего гасить ее куда сложнее.

В новом запуске она протестировала новый режим торможения — схему 13-5-3. При ней первая ступень после отделения от второй сперва перезапускает 13 двигателей Raptor из 13 для первой фазы торможения. Затем остаются рабочими пять, после чего — только три. До этого использовался режим 13-3, когда сразу после первого маневра торможения работать продолжали только три двигателя. 13-5-3 позволит сделать торможение первой ступени более плавным.

Конечная цель новой ракеты и корабля — многократные космические полеты, в том числе с людьми на борту. Поэтому SpaceX тестирует и режимы частичной потери теплового щита из керамических плиток — чтобы избежать аварийных ситуаций и катастроф в стиле шаттлов. Сегодня компания запустила корабль более чем с сотней преднамеренно снятых теплозащитных плиток, группами по четыре в каждой точке снятия. Раньше убранные плитки располагались по одной, создавая меньшее пятно нагрева при торможении в атмосфере.

Лишь в одной точке убрана была одна плитка: на носу корабля (он же вторая ступень ракеты). Это потенциально опасно, поскольку нос не только сильно нагревается при входе в атмосферу, но и закрывает собой небольшой кислородный бак, обеспечивающий посадку. В случае прогара обшивки в этом месте произошел бы взрыв — чего так и не случилось.

Серьезная тепловая нагрузка не привела ни к одному прогару обшивки Starship даже несмотря на сознательное ослабление теплозащиты. Вероятно, сказался выбор как материала нержавеющей стали. Алюминиевые сплавы, из которых ракеты делали раньше, далеко не столь устойчивы к высоким температурам

Источник изображения: SpaceX

В прошлом, десятом испытательном полете, компания тестировала вывод в космос восьми макетов спутников Starlink V3. Они существенно крупнее предшественников, массой по две тонны и в прошлом полете их выгрузка специальным устройством прошла излишне резко, с ощутимыми ударами. В этот раз система вывода сработала плавно. Это весьма важно, поскольку ударные нагрузки способны повредить аппаратуру спутника и шлюз корабля.

После вывода 16 тонн полезной нагрузки вторая ступень протестировала перезапуск одного из своих двигателей Raptor на орбите. Технически это непростая задача: корректное зажигание двигателя в вакууме не всегда проходит успешно даже на давно отработанных системах.

Несмотря на серьезно ослабленную теплозащиту, корабль после этого нормально вошел в атмосферу, планово замедлился точно над заданной точкой в Индийском океане и провел симуляцию мягкой посадки. Симуляцией ее называют потому, что садиться Starship должен на стартовую башню, а не на воду, как в ходе этих испытаний. В остальном посадка сходна, поскольку требуется сбросить скорость до точно заданной.

Перед посадкой корабль завис в воздухе, симулируя спасение. Затем двигатели отключили и он упал в Индийский океан / © SpaceX Успех испытаний практически полный: первая ступень не смогла запустить один из 13 намеченных двигателей Raptor, и это практически единственная заметная аномалия. Впрочем, из-за многодвигательности системы и этого числа вполне хватило для контролируемого торможения, несмотря на то, что углы входа в атмосферу для обеих ступеней были выбраны наиболее агрессивными (то есть с наибольшими нагрузками и нагревом).

Ранее, после нескольких неудачных запусков Starship подряд, в США многие отраслевые наблюдатели прогнозировали победу Китая в лунной гонке. Naked Science в отдельном тексте подробно разбирал, почему это маловероятно, хотя и было бы оптимальным вариантом развития событий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Компании
SpaceX
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.10 22:17
  • 8
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 15.10 18:22
  • 0
Ответ на "Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров"
  • 15.10 17:20
  • 0
Что день грядущий нам готовит?
  • 15.10 16:37
  • 30
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 15.10 06:26
  • 0
Чего можно ожидать в зоне СВО (и вообще, вокруг Украины). IMHO.
  • 15.10 06:26
  • 0
Комментарий к "Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя"
  • 15.10 05:34
  • 0
Ответ на "Стало известно о планах России удвоить производство танков"
  • 15.10 05:13
  • 1
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 15.10 01:42
  • 10833
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.10 22:52
  • 5
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 22:48
  • 1
Алжир закупит больше Су-57, как явствует из “слитых” документов (The National Interest, США)
  • 14.10 22:19
  • 1
"Добросовестный и честный человек": арестованный генерал написал письмо Путину
  • 14.10 22:10
  • 1
Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя
  • 14.10 19:34
  • 1
Стало известно о планах России удвоить производство танков
  • 14.10 17:04
  • 10
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США