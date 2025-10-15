США отстают в развертывании гиперзвукового оружия. Почему это важно (Bloomberg, США)

Bloomberg: США отстают от России в развертывании гиперзвукового оружия

США безнадежно отстали от России в развертывании гиперзвукового оружия, сообщает Bloomberg. Армия США планирует развернуть первое гиперзвуковое оружие до конца 2025 года. Однако пока ей никак не удается продемонстрировать успех системы на деле.

Роксана Тайрон (Roxana Tiron)

Гиперзвуковое оружие настолько быстрое, что его скорость может изменять молекулы окружающего воздуха. Оно может нести ядерную боеголовку, летать на малой высоте и с трудом поддается обнаружению. Благодаря потенциалу изменять современную войну это оружие стало ключевым фронтом в обостряющейся гонке за военное превосходство между США с одной стороны и Россией с Китаем — с другой.

Два главных соперника США уже развернули гиперзвуковые боеприпасы. На военном параде в сентябре КНР продемонстрировала гиперзвуковую баллистическую ракету — "убийцу авианосцев", созданную для поражения важных военно-морских целей. Украина заявила, что Россия использовала гиперзвуковую ракету для удара по Киеву в начале 2024 года.

США, находясь под политическим и стратегическим давлением необходимости не отставать, давно пытаются принять на вооружение гиперзвуковое оружие. В начале октября армия США сообщила Bloomberg News, что планирует развернуть его до конца года. Однако собственное испытательное управление Министерства обороны заявило, что оружие еще не доказало эффективность в реальных боевых условиях.

Вот что нужно знать.

Что такое гиперзвуковое оружие?

Им принято называть высокоскоростное, низколетящее и высокоманевренное оружие, слишком быстрое и проворное для обнаружения своевременными традиционными системами ПРО. В отличие от баллистических ракет, гиперзвуковое оружие не следует по заданной дугообразной траектории и может маневрировать на пути к цели, утверждает Исследовательская служба Конгресса США.

Термин "гиперзвуковой" описывает любую скорость, превышающую скорость звука в пять раз, что составляет примерно 1220 км/ч на уровне моря, то есть такое оружие может двигаться со скоростью более 6000 км/ч. На гиперзвуковых скоростях молекулы воздуха вокруг летательного аппарата начинают изменяться, распадаться или приобретать заряд — процесс называется ионизацией. Это подвергает прорывающийся сквозь атмосферу гиперзвуковой аппарат "колоссальным" нагрузкам, заявляли в американской армии в 2018 году.

Какие существуют виды гиперзвукового оружия?

Есть два основных типа: планирующие боевые блоки и крылатые ракеты. Из-за сложностей с гиперзвуковым движением ракет основное внимание уделяется первому типу, который запускается с ракеты-носителя, а затем планирует к цели. Крылатые ракеты оснащены прямоточными воздушно-реактивными двигателями, которые с помощью кислорода из воздуха создают тягу во время полета, что позволяет им двигаться с постоянной скоростью и на постоянной высоте.

Какое гиперзвуковое оружие применялось в бою?

Украина заявила, что в феврале 2024 года Россия нанесла по Киеву удар ракетой "Циркон", которая представляет собой корабельную гиперзвуковую крылатую ракету со скоростью от 6 до 8 Махов (никаких достоверных доказательств этой информации нет. — Прим. ИноСМИ). Сообщается, что "Циркон" способен поражать как наземные, так и морские цели. Исследовательская служба Конгресса США со ссылкой на российские новостные источники сообщила, что его максимальная дальность составляет более 1000 км, а запускаться он может из вертикальных пусковых установок, размещенных на крейсерах, корветах и подводных лодках.

Россия ранее утверждала, что использовала в конфликте гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Несмотря на гиперзвуковую скорость, "Кинжал" не соответствует тому, что специалисты по вооружениям называют гиперзвуковым оружием. Это баллистическая ракета, а практически все баллистические они на некоторых этапах полета достигают гиперзвуковых скоростей.

Повстанцы-хуситы, контролирующие северо-запад Йемена, заявили, что в 2024 году ударили по центральному Израилю новой гиперзвуковой ракетой. Деталей они при э том не уточнили. Большинство дальних атак повстанцев по Израилю, осуществленных в знак солидарности с ХАМАС, который уже два года воюет с этой страной, были перехвачены над Красным морем. Эта атака хоть и не нанесла серьезного ущерба, но стала самым дальним пролетом ракеты, запущенной из Йемена, который находится примерно в 2000 км от Израиля. С тех пор хуситы заявляли о нескольких других атаках гиперзвуковыми ракетами, в том числе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле, но соответствующие успехи Израиль опровергает.

У кого есть гиперзвуковое оружие?

Наиболее продвинутыми возможностями обладают Китай, США и Россия. К другим странам, исследующим эту технологию, относятся Индия, Япония, Австралия, Франция, Германия и Северная Корея, которая заявляет об испытании гиперзвуковой ракеты. Иран, поддерживающий хуситов, в июне 2023 года обнародовал информацию о первой отечественной гиперзвуковой ракете.

Россия

Помимо "Циркона", у России есть "Авангард" — планирующий боевой блок, запускаемый с межконтинентальной баллистической ракеты, который, как сообщается, несет ядерную боеголовку. Российские новостные источники утверждают, что на боевое дежурство он заступил в декабре 2019 года.

Китай

Китай провел успешный летный испытательный пуск разрабатываемой баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковым планирующим боевым блоком в 2023 году. Сообщалось, что ракета DF-27 пролетела 2100 км за 12 минут. Financial Times первой сообщила, что китайские военные провели два испытания гиперзвукового оружия летом 2021 года, включая запуск на орбиту гиперзвукового оружия, способного нести ядерный заряд. Китай опроверг сообщения об испытаниях, заявив, что это был просто запуск многоразового космического аппарата.

Ранее Китай провел ряд успешных испытаний DF-17, баллистической ракеты средней дальности, предназначенной для запуска гиперзвуковых планирующих боевых блоков. Американские аналитики разведки считают, что она уже может быть развернута. Также Китай испытал межконтинентальную баллистическую ракету DF-41, которую можно модифицировать для снаряжения обычным или ядерным планирующим блоком.

В сентябре Китай продемонстрировал новейшее гиперзвуковое достижение: YJ-21. Ракета способна развивать сверхзвуковые скорости и, вероятно, имеет дальность более 600 км. YJ-21 уже запускалась с эсминца ВМС Китая, а государственные СМИ показали оснащенные этими ракетами бомбардировщики H-6, что демонстрирует их универсальность и растущую интеграцию в различные военные платформы.

США

Армия США планирует развернуть первое гиперзвуковое оружие до конца 2025 года. Ожидается, что программа "Оружие дальней гиперзвуковой дальности", также известная как "Темный орел" (Dark Eagle), будет иметь дальность 2780 км. Согласно Управлению государственной подотчетности (GAO), первая батарея будет стоить около 2,7 миллиарда долларов.

Однако армии никак не удается продемонстрировать успех системы "Темный орел" на деле. Армия провела четыре испытания в 2023 и 2024 годах, но их омрачили проблемы с пусковой установкой, последовательностью запуска и качеством производства ракет, сообщило GAO в отчете за июнь 2025 года. В августе 2024 система успешно завершила первый "сквозной" испытательный полет, отмечала Исследовательская служба Конгресса. Ранее армии не удалось достичь цели по развертыванию этой передовой технологии к 30 сентября.

Помимо "Темного орла", ВМС США руководят разработкой планирующего боевого блока для использования всеми родами войск, а ВВС работают над воздушным планирующим блоком. Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) при поддержке ВВС разрабатывает гиперзвуковую крылатую ракету воздушного базирования.

Великобритания и Австралия

В 2022 году две страны в совместном с США заявлении подчеркнули, что сотрудничают в области "гиперзвуковых технологий и борьбы с ними" в рамках заключенного тогда оборонного соглашения между тремя странами, известного как AUKUS.

В чем значимость гиперзвукового оружия?

Выступая на Bloomberg TV в октябре 2021 года, американский генерал Марк Милли, тогда председатель Объединенного комитета начальников штабов, сравнил предполагаемые испытания Китаем системы гиперзвукового оружия в том году со "Спутником", имея в виду запуск Советским Союзом первого искусственного спутника в 1957 году, который даровал ему статус лидера в космической гонке и шокировал США.

Гиперзвуковое оружие очень сложно нейтрализовать с помощью существующих систем обороны. Американские чиновники заявляют, что в США, в отличие от КНР и России, оно создается для снаряжения обычными, а не ядерными боеприпасами. Впрочем, это слабое утешение для вероятных противников Америки, которые в полете не смогут отличить ракету с обычной боеголовкой от ядерной. Именно эта неопределенность и подпитывает интерес Китая и России к подобным системам: они опасаются, что гиперзвуковое оружие США даст им возможность провести превентивную "обезглавливающую" атаку на их ядерные силы и инфраструктуру. После чего развернутая система американской ПРО может ограничить их шансы на ответный удар.