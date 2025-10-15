Войти
Военное обозрение

Показанные в США пусковые установки для ракет Tomahawk могут испытать на Украине

653
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В компании Oshkosh (США) на выставке AUSA 2025 представили сразу несколько пусковых установок наземного базирования для ракет различного типа. Сообщается о том, что с помощью таких установок можно запускать по целям и крылатые ракеты «Томагавк».

Среди представленных на военно-техническом форуме вариантов - X-MAV. Тяжёлая установка на шасси 5-осном шасси позиционируется производителем как автономная. Она снаряжается четырьмя «Томагавками».

Вполне очевидно, что демонстрация этой установки именно сейчас не является случайностью. Трамп практически в ежедневном режиме угрожает России поставкой ракет Tomahawk, «если президент Путин не прекратит войну».

Напомним, что Трамп 17 октября собирается встретиться с Зеленским, а также поговорить по телефону с Владимиром Путиным. На так называемом «саммите мира» в Египте президент США заявил, что «надеется на разрешение украинского вооружённого конфликта». Экс-премьер Британии Борис Джонсон тем временем вновь призвал Трампа передать ракеты Tomahawk «как можно скорее, чтобы у Украины были возможности наносить удары вглубь России».

Всё это является своеобразным психологическим давлением на Москву. Одновременно это и «посрамление» от США тех экспертов, которые утверждали, что для пусков «Томагавков» Украине Вашингтон пришлось бы передавать чуть ли не эсминцы и стратегические бомбардировщики, что невозможно. Но та же компания «Ошкош» демонстрирует наземные варианты пусковых установок, что само по себе даёт понять – испытать их вполне могут на Украине в формате переданной «установочной» партии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Oshkosh
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.10 22:17
  • 8
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 15.10 18:22
  • 0
Ответ на "Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров"
  • 15.10 17:20
  • 0
Что день грядущий нам готовит?
  • 15.10 16:37
  • 30
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 15.10 06:26
  • 0
Чего можно ожидать в зоне СВО (и вообще, вокруг Украины). IMHO.
  • 15.10 06:26
  • 0
Комментарий к "Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя"
  • 15.10 05:34
  • 0
Ответ на "Стало известно о планах России удвоить производство танков"
  • 15.10 05:13
  • 1
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 15.10 01:42
  • 10833
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.10 22:52
  • 5
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 22:48
  • 1
Алжир закупит больше Су-57, как явствует из “слитых” документов (The National Interest, США)
  • 14.10 22:19
  • 1
"Добросовестный и честный человек": арестованный генерал написал письмо Путину
  • 14.10 22:10
  • 1
Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя
  • 14.10 19:34
  • 1
Стало известно о планах России удвоить производство танков
  • 14.10 17:04
  • 10
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США