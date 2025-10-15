Показанные в США пусковые установки для ракет Tomahawk могут испытать на Украине

Источник изображения: topwar.ru

В компании Oshkosh (США) на выставке AUSA 2025 представили сразу несколько пусковых установок наземного базирования для ракет различного типа. Сообщается о том, что с помощью таких установок можно запускать по целям и крылатые ракеты «Томагавк».

Среди представленных на военно-техническом форуме вариантов - X-MAV. Тяжёлая установка на шасси 5-осном шасси позиционируется производителем как автономная. Она снаряжается четырьмя «Томагавками».

Вполне очевидно, что демонстрация этой установки именно сейчас не является случайностью. Трамп практически в ежедневном режиме угрожает России поставкой ракет Tomahawk, «если президент Путин не прекратит войну».

Напомним, что Трамп 17 октября собирается встретиться с Зеленским, а также поговорить по телефону с Владимиром Путиным. На так называемом «саммите мира» в Египте президент США заявил, что «надеется на разрешение украинского вооружённого конфликта». Экс-премьер Британии Борис Джонсон тем временем вновь призвал Трампа передать ракеты Tomahawk «как можно скорее, чтобы у Украины были возможности наносить удары вглубь России».

Всё это является своеобразным психологическим давлением на Москву. Одновременно это и «посрамление» от США тех экспертов, которые утверждали, что для пусков «Томагавков» Украине Вашингтон пришлось бы передавать чуть ли не эсминцы и стратегические бомбардировщики, что невозможно. Но та же компания «Ошкош» демонстрирует наземные варианты пусковых установок, что само по себе даёт понять – испытать их вполне могут на Украине в формате переданной «установочной» партии.