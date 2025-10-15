Войти
Российский военный назвал страны с самыми сильными дроновыми войсками

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости
Фото: Сергей Мирный / РИА Новости.

Дандыкин назвал РФ и Украину странами с самыми сильными дроновыми войсками

Страны с самыми сильными дроновыми войсками сегодня — это Россия и Украина, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом специалист рассказал в беседе «Лентой.ру».

«Я думаю, это Россия и Украина объективно. Потому что мы применяем эти дроны. Остальные тоже их имеют, но тут важны не только насыщенность, а еще и боевой опыт. Поэтому если брать симбиоз производства и применения на поле боя, то это Россия и Украина», — рассказал Дандыкин.

Ранее Вооруженные силы России получили свыше 18 тысяч беспилотников линейки «Гортензия». Отмечается, что насыщение российских подразделений в зоне специальной военной операции (СВО) различными версиями БПЛА этого типа происходит с 2022 года.

В сентябре ТАСС со ссылкой на движение «Народный фронт» сообщил, что беспилотники «Гортензия» получили новую систему для гранатометных выстрелов, которая позволяет осуществить «ковровую бомбардировку».

