Европа после Америки: доверяем ли мы ложным друзьям? (The Independent, Великобритания)

Флаги США и ЕС
Источник изображения: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

BZ: Евросоюз теряет самостоятельность на фоне новой политики США

Европа отчаянно пытается ухватиться за США, которые идут дальше и ставят себе новые цели по сдерживанию Азии, пишет BZ. Атлантизм, десятилетиями служивший опорой, трещит по швам. Евросоюзу пора научиться вести дела самостоятельно, иначе он безвозвратно превратится в "упадническую провинцию".

Ричард Саква (Richard Sakwa)

ЕС цепляется за США. Но мир продолжает развиваться. Европа рискует стать раздробленным континентом, находящимся в упадке.

Модель атлантизма рушится. Этот процесс начался задолго до избрания Дональда Трампа на пост президента США. В обозримом будущем США продолжат активно вмешиваться в европейские дела, но тенденция указывает на отход Вашингтона. США хотят сосредоточиться на внутренних вопросах и принять вызов, который они сами себе поставили, — сдержать растущих азиатских гигантов, Китай и Индию. Этому способствует ряд факторов.

Видение атлантического единства продавалось в течение восьми десятилетий за счет создания общеевропейской модели безопасности. В разное время эта модель подвергалась сомнению, а высокая цена зависимости от Вашингтона критиковалась. Начало холодной войны в 1947–1949 годах было отчасти связано с одержимостью Америки идеей борьбы с коммунизмом под лозунгом нечетко определенного, но мощного концепта "свободы", что ограничивало политические возможности Европы.

Советский Союз выступил за вступление в НАТО

После смерти Сталина в 1954 году Москва предложила заключить Европейский договор о безопасности, который сначала исключал США из новых соглашений о безопасности, но позже был изменен, чтобы включить Вашингтон. Советский Союз даже предложил вступить в НАТО, но Вашингтон быстро отверг это предложение. Другими словами: судьба континента решалась не в самой Европе, а за ее пределами. После этого потеря политической способности действовать только усилилась.

В ответ на это президент Франции Шарль де Голль вернулся к идее Европы как своего рода "третьей силы" в биполярном противостоянии между США и СССР и заговорил о "Европе от Лиссабона до Урала". Эту идею в еще более амбициозной форме подхватил Михаил Горбачев, предложив создать "общий европейский дом" от Лиссабона до Владивостока. В 2008 году президент Владимир Путин говорил о "Большой Европе" панконтинентального масштаба. Все эти инициативы вызывали осуждение со стороны сторонников атлантической системы власти, которые рассматривали их как попытки вбить клин между двумя крыльями альянса. Атлантизм последовательно насаждался в ущерб панконтинентальному порядку безопасности.

Альтернативой атлантизму сегодня является не какая-то панконтинентальная структура, как предлагал президент Франции Франсуа Миттеран в виде "конфедерации Европы", а меньшая Европа, которая полагается только на себя. Отношения с Россией безвозвратно испорчены, вероятно, на целое поколение или даже дольше, в то время как Америка под руководством Трампа возвращается к отстаиванию интересов в своем полушарии, которые с момента основания государства были в центре внешней политики США.

Сегодня Россия направляет экспорт энергоресурсов в другие страны

Однако мир развивается, и Европа рискует превратиться в раздробленную и упадническую провинцию. Потеря дешевой энергии из России не только повлияла на конкурентоспособность некоторых важных европейских отраслей промышленности, в частности химической и промышленной, но и усилила конкурентоспособность промышленности Индии, Китая и некоторых других стран, поскольку Россия перенаправляет экспорт энергоресурсов в эти страны.

Все более влиятельные и мощные постзападные институты, такие как альянс БРИКС+ и Шанхайская организация сотрудничества, являются не антизападными, а постзападными организациями. Они отвергают не только роль США в качестве гегемона, но и политику гегемонии в целом. Европа еще не готова к этому. Вместо этого она склонна следовать примеру США при разработке стратегий в отношении развивающегося Востока и Глобального Юга.

