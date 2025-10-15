Войти
Starship завершил 11-й испытательный полет

AP Photo/ Eric Gay
AP Photo/ Eric Gay.
AP Photo/ Eric Gay

Прототип космического корабля успешно приводнился в Индийском океане

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX успешно завершила в понедельник 11-й испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, который приводнился в Индийском океане.

Прототип корабля стартовал с космодрома Starbase в штате Техас в 18:24 по местному времени (02:24 мск), полет Starship продолжался 1 час и 6 минут. "Добро пожаловать на Землю, Starship", - сказал ведущий трансляции.

В ходе испытательного запуска корабль вновь вывел из своего грузового отсека восемь симуляторов спутников системы связи Starlink, компании также удалось осуществить повторный запуск двигателя Raptor и протестировать улучшения, направленные на повышение надежности корабля во время возвращения на Землю.

После приводнения появилась огненная вспышка. "Мы не собирались сегодня возвращать Starship", - прокомментировал это ведущий трансляции.

15 марта глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что в конце 2026 года запустит Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс. По его словам, если полеты на Марс с роботом пройдут успешно, то корабли с людьми могут быть отправлены в 2029 году. Главная же цель, которую он преследует, заключается в создании самодостаточного города на Марсе через 20 лет.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые Super Heavy и Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (в том числе корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн. 

