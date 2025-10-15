Al Jazeera: НАТО не готова вести полномасштабные боевые действия против России

Европа не готова к войне нового типа, где нужна мобильность и надежная оборона от БПЛА, сообщает Al Jazeera. Солдаты НАТО не способны неделями выживать в окопах и руинах, при этом, согласно результатам опроса, лишь менее трети европейцев готовы защищать свою страну в случае широкомасштабной войны.

Сергей Майдуков (Sergey Maidukov)

Это стало очевидно в прошлом месяце, когда дорогие истребители были подняты в воздух по тревоге сбивать дешевые дроны из пенопласта.

Организация Североатлантического договора (НАТО) на протяжении десятилетий готовилась к войне, уверенная в своем превосходстве над противником. Страны-члены блока вкладывали большие инвестиции в создание самого передового оружия. Самолеты-невидимки, высокоточное оружие, незаметные подводные лодки и авианосцы размером с целый город должны были играть роль стражей и защитников Запада.

До недавнего времени их мощь казалась непоколебимой. И вдруг 10 сентября, в ходе очередного массированного налета России на Украину свыше 20 российских беспилотников залетели в воздушное пространство соседней Польши (Россия не имеет отношения к нарушению воздушного пространства стран НАТО — прим. ИноСМИ). Членам НАТО пришлось по тревоге поднимать в небо боевую технику стоимостью во много миллионов евро, такую как истребители F-16 и F-35 и военные вертолеты, а также приводить в состояние боевой готовности системы ПВО "Пэтриот". Это было сделано для того, чтобы сбивать потенциальные цели. Несколько беспилотников сбили, в том числе, несколько дешевых обманок из пенопласта.

Эта операция по перехвату оказалась не только дорогостоящей. Она развеяла мифы о военном могуществе Запада. Триллионные в долларовом выражении инвестиции в военно-промышленный комплекс не смогли защитить натовские границы от двух десятков дешевых дронов.

В последующие дни неопознанные беспилотники нарушали работу аэропортов в Норвегии, Дании и Германии, причинив авиакомпаниям ущерб в миллионы евро. А в Бельгии дроны были также замечены недалеко от военной базы.

Европейские СМИ полны историй о неопознанных дронах, противовоздушной обороне и спекуляций по поводу возможных направлений российского удара. Румыния? Польша? Прибалтийские государства? На всем протяжении восточной границы Евросоюза нет места, где население чувствует себя в полной безопасности (Россия не имеет отношения к провокациям в странах Запада, о чем многократно говорили российские официальные лица, включая президента Владимира Путина — прим. ИноСМИ).

Трудно представить себе масштабы хаоса, который возникнет, если российские войска на самом деле пойдут в наступление. Сколько стран начнет действовать в соответствии со статьей 5 устава НАТО, которая предусматривает коллективные действия против военной угрозы одному члену? И как быстро они начнут действовать? И где к тому времени будут российские войска?

Главный вопрос заключается в следующем: сможет ли Североатлантический альянс со своей современной военной техникой остановить такое продвижение?

Современные методы ведения войны против армий, созданных по образцу Первой и Второй мировых войн, не столь эффективны, как когда-то утверждали генералы. Достаточно взглянуть на линию фронта на Украине и на постоянно меняющуюся военную стратегию.

Столкнувшись с грозной военной мощью, с кажущимся безграничным бюджетом и с неограниченной дальностью действий российской армии, украинцы должны были быстро адаптироваться. Они начали использовать беспилотники против российской бронетанковой техники, но противник не бездействовал, а реагировал на такие удары. Он начал устанавливать импровизированные металлические клетки-мангалы на танковые башни, которые принимают на себя силу взрыва.

Высокоточные удары ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами научили русских рассредотачивать свои боеприпасы и хранить их небольшими партиями, а также избегать сосредоточения войск и боевой техники.

Беспилотники с обеих сторон следят за линией фронта, но это просто пустая выжженная земля: никакого движения танков и пехоты там не видно. Русские проводят свои наступления тайно, в основном ночью, в составе штурмовых групп из двух-трех человек, которые пробираются через зону обстрела, а потом постепенно сосредотачиваются для проведения внезапной атаки.

Готова ли Европа к войне такого типа? Способны ли солдаты НАТО выживать неделями в окопах и в руинах, не поддерживая связь друг с другом, чтобы не быть обнаруженными и уничтоженными?

Институт Гэллапа провел в прошлом году опрос на эту тему, и пришел к выводу, что Европа не готова. В Польше 45% респондентов заявили, что добровольно будут защищать свою страну, если возникнет угроза войны. В Испании эта цифра составила 29%; в Германии — всего 23%; в Италии — ничтожные 14%. В среднем по ЕС этот показатель равен 32%.

На четвертом году боевых действий с Россией сама Украина страдает от острой нехватки личного состава. Принудительный призыв становится все более непопулярным, а уклонение от военной службы получило широкое распространение, о чем пишут украинские СМИ и западные обозреватели. Даже при наличии западного вооружения и финансирования нехватка живой силы ограничивает возможности Украины держать оборону и проводить сколь-либо значимые наступательные действия.

В настоящее время численность личного состава в действующих армиях европейских союзников по НАТО составляет около 1,47 миллиона человек, включая Соединенное Королевство. Казалось бы, это значительная цифра, пока мы не сравним ее с Украиной, где армия численностью 800 000 человек на протяжении трех с лишним лет противостоит вооруженным силам России численностью 600 000 человек на фронте протяженностью более тысячи километров — и постепенно отступает.

Кроме того, существует непростой вопрос о том, сколько стран на самом деле отправят свои войска на восточный фронт, и в каких количествах. Не получится ли так, что государства-члены НАТО, находящиеся на восточном фланге, будут предоставлены сами себе, а западные союзники ограничатся поставками оружия? Не приведет ли это к трениям внутри альянса и к его возможному параличу или даже распаду?

У Европы есть всего два варианта для того, чтобы чувствовать себя хотя бы частично защищенной. Ей надо и дальше тратить триллионы евро на быстрое увеличение своего военного потенциала, либо попытаться положить конец российской агрессии путем предоставления полной финансовой и военной помощи Украине.

Владимир Зеленский заявил, что стране нужно 60 миллиардов долларов ежегодно, чтобы противостоять российской военной операции. Это тяжкое бремя для Запада, особенно в наши непростые времена. Однако это ничто по сравнению с ценой, которую платит Украина — деньгами, жизнями военных и гражданских, потерянной территорией и разрушенной инфраструктурой.

Пока Европа колеблется с калькулятором в руках, Украина сражается. С каждым днем военных действий увеличивается риск их распространения на запад.

Настало время для принятия быстрых решений.